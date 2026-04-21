https://1prime.ru/20260421/ukraina-869344967.html

"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине

Ряд стран Евросоюза усиливает давление на беженцев с Украины, поскольку становится очевидно, что у Киева недостаточно ресурсов для удержания позиций, заявил...

2026-04-21T23:11+0300

украина

ес

всу

москва

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза усиливает давление на беженцев с Украины, поскольку становится очевидно, что у Киева недостаточно ресурсов для удержания позиций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Одним из самых тревожных аспектов этого конфликта для меня остается крайний цинизм европейских правительств и то, как они охотно игнорируют собственные законы, продолжая при этом навязчиво проводить политику затягивания конфликта. <…> И, конечно, отправлять украинцев на смерть — это весьма странный способ "спасать" их, что, как утверждал Запад в начале конфликта, и было главной целью поддержки Киева", — отметил он.По мнению эксперта, если бы европейские государства действительно заботились о будущем Украины, они бы уже наладили диалог с Москвой."Возьмите телефон, позвоните русским, позвоните украинцам, скажите, что пришло время для переговоров, объясните киевскому режиму необходимость серьезных уступок, поговорите с Москвой, узнайте ее условия и попытайтесь найти выход, который позволит остановить конфликт", — заключил он.В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по насильственной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространяются видео, на которых мужчин силой увозят в микроавтобусах, нередко применяя физическое насилие. На этом фоне граждане призывного возраста на Украине стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают появления на улицах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

