"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Меркурис: ЕС усиливает давление на беженцев с Украины из-за проблем на фронте

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза усиливает давление на беженцев с Украины, поскольку становится очевидно, что у Киева недостаточно ресурсов для удержания позиций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Одним из самых тревожных аспектов этого конфликта для меня остается крайний цинизм европейских правительств и то, как они охотно игнорируют собственные законы, продолжая при этом навязчиво проводить политику затягивания конфликта. <…> И, конечно, отправлять украинцев на смерть — это весьма странный способ "спасать" их, что, как утверждал Запад в начале конфликта, и было главной целью поддержки Киева", — отметил он.
По мнению эксперта, если бы европейские государства действительно заботились о будущем Украины, они бы уже наладили диалог с Москвой.
"Возьмите телефон, позвоните русским, позвоните украинцам, скажите, что пришло время для переговоров, объясните киевскому режиму необходимость серьезных уступок, поговорите с Москвой, узнайте ее условия и попытайтесь найти выход, который позволит остановить конфликт", — заключил он.
В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по насильственной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространяются видео, на которых мужчин силой увозят в микроавтобусах, нередко применяя физическое насилие. На этом фоне граждане призывного возраста на Украине стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают появления на улицах.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
