"Позвоните русским". На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Меркурис: ЕС усиливает давление на беженцев с Украины из-за проблем на фронте
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ряд стран Евросоюза усиливает давление на беженцев с Украины, поскольку становится очевидно, что у Киева недостаточно ресурсов для удержания позиций, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Одним из самых тревожных аспектов этого конфликта для меня остается крайний цинизм европейских правительств и то, как они охотно игнорируют собственные законы, продолжая при этом навязчиво проводить политику затягивания конфликта. <…> И, конечно, отправлять украинцев на смерть — это весьма странный способ "спасать" их, что, как утверждал Запад в начале конфликта, и было главной целью поддержки Киева", — отметил он.
"Возьмите телефон, позвоните русским, позвоните украинцам, скажите, что пришло время для переговоров, объясните киевскому режиму необходимость серьезных уступок, поговорите с Москвой, узнайте ее условия и попытайтесь найти выход, который позволит остановить конфликт", — заключил он.
В последнее время киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а действия сотрудников военкоматов по насильственной мобилизации регулярно вызывают скандалы и протесты. В сети широко распространяются видео, на которых мужчин силой увозят в микроавтобусах, нередко применяя физическое насилие. На этом фоне граждане призывного возраста на Украине стараются избежать мобилизации: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются дома и избегают появления на улицах.