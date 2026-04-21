Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине поразило журналиста - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине поразило журналиста
"Продажные головорезы": решение ЕС по Украине поразило журналиста

Боуз осудил решение ЕС о выдаче Украине кредита на 90 млрд евро

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X подверг критике решение Евросоюза о многомиллиардном кредите для Украины, который может быть открыт уже на этой неделе.
"Теперь эти продажные головорезы в Брюсселе передадут еще 90 миллиардов евро из ваших денег своим подельникам из преступного синдиката в Киеве. Ни цента из этих денег никогда не вернется на вашу улицу, в вашу деревню, поселок или город. Все они будут спущены в "золотой унитаз" в Киеве", — написал он.
На заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет 21 апреля в Люксембурге, будет обсуждаться вопрос о предоставлении кредита Киеву на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.
Решение о его выделении приняли на саммите ЕС в декабре 2025 года. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в гарантировании займа.
После этого саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что расплачиваться за кредит будут будущие поколения тех, кто принял это решение, так как Украина деньги не вернет. После поражения на парламентских выборах в Венгрии партии Виктора Орбана, у Брюсселя возникла надежда продвинуть решения, которые ранее блокировались Будапештом, в частности касающиеся финансирования Украины.
 
