Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти
Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти - 21.04.2026, ПРАЙМ
Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти
Власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти на фоне резкого роста цен на их продукцию, заявил на пресс-конференции во вторник официальный... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T07:53+0300
2026-04-21T07:53+0300
2026-04-21T08:16+0300
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти на фоне резкого роста цен на их продукцию, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Цунь. "Недавний резкий рост цен на микросхемы памяти спровоцировал корректировку цен на мобильные телефоны, что привлекло широкое внимание. В ответ на это министерство промышленности и информатизации КНР предпримет ряд мер для поддержки развития отрасли микросхем памяти и обеспечения стабильности производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Се Цунь. Ведомство, по его словам, будет способствовать согласованию спроса и предложения, поощрять китайские и зарубежные предприятия к увеличению инвестиций и повышению производственных мощностей, а также содействовать расширению и диверсификации каналов поставок.
китай
кнр
бизнес, китай, кнр
Бизнес, Экономика, КИТАЙ, КНР
Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти
Се Цунь: власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти на фоне резкого роста цен на их продукцию, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Цунь.
"Недавний резкий рост цен на микросхемы памяти спровоцировал корректировку цен на мобильные телефоны, что привлекло широкое внимание. В ответ на это министерство промышленности и информатизации КНР предпримет ряд мер для поддержки развития отрасли микросхем памяти и обеспечения стабильности производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Се Цунь.
Ведомство, по его словам, будет способствовать согласованию спроса и предложения, поощрять китайские и зарубежные предприятия к увеличению инвестиций и повышению производственных мощностей, а также содействовать расширению и диверсификации каналов поставок.