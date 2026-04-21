Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти - 21.04.2026, ПРАЙМ
Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти
07:53 21.04.2026 (обновлено: 08:16 21.04.2026)
 
Власти Китая заявили, что поддержат производителей микросхем памяти

Се Цунь: власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти

Китайский флаг - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Власти КНР намерены поддержать производителей микросхем памяти на фоне резкого роста цен на их продукцию, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель министерства промышленности и информатизации КНР Се Цунь.
"Недавний резкий рост цен на микросхемы памяти спровоцировал корректировку цен на мобильные телефоны, что привлекло широкое внимание. В ответ на это министерство промышленности и информатизации КНР предпримет ряд мер для поддержки развития отрасли микросхем памяти и обеспечения стабильности производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Се Цунь.
Ведомство, по его словам, будет способствовать согласованию спроса и предложения, поощрять китайские и зарубежные предприятия к увеличению инвестиций и повышению производственных мощностей, а также содействовать расширению и диверсификации каналов поставок.
 
