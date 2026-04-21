В России снизилось продажа просроченной воды снизилась в 550 раз

https://1prime.ru/20260421/voda-869322809.html
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_0:198:2939:1851_1920x0_80_0_0_3ae7e9915d9fe4bd539a2ae5c0ca757f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/85/832698523_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_1c24842f30cc3f3a6459fd27e041a38b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Глава ЦРПТ Дубин: продажа просроченной воды в России снизилась в 550 раз
ТАШКЕНТ, 21 апр - ПРАЙМ. Количество продаж просроченной воды в России с введения разрешительного режима снизилось в 550 раз, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") Михаил Дубин.
"По разрешительному режиму из интересного, часто называются цифры по молочке, там 199 раз сокращение просрочки, по воде за время внедрения количество просроченных продаж сократилось в 550 раз", - сказал Дубин.
С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный цифровой код маркировки проверяет качество товара, и если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его.
