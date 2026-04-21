Volkswagen планирует вывести на китайский рынок более 20 электромобилей - 21.04.2026, ПРАЙМ
Volkswagen планирует вывести на китайский рынок более 20 электромобилей
Volkswagen Group планирует до конца 2026 вывести на рынок Китая более 20 электрифицированных моделей автомобилей, а к 2030 году их число возрастет до 50,... | 21.04.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 21 апр – ПРАЙМ. Volkswagen Group планирует до конца 2026 вывести на рынок Китая более 20 электрифицированных моделей автомобилей, а к 2030 году их число возрастет до 50, заявили в компании. "Volkswagen Group запускает в Китае свою самую масштабную в истории продуктовую линейку: только в 2026 году на китайский рынок выйдут более 20 электрифицированных моделей, а к 2030 году их число возрастет до 50", - говорится в докладе концерна, опубликованном во вторник. В конце марта глава министерства коммерции КНР Ван Вэньтао на встрече с председателем правления немецкого концерна Оливером Блуме призвал Volkswagen сыграть активную роль в укреплении связей Китая и ЕС. Ван Вэньтао отмечал, что за последние несколько десятилетий Volkswagen Group "добилась огромных успехов на китайском рынке". Блуме заявил, что китайский рынок "имеет стратегическое значение для Volkswagen". Китайское агентство "Цайлянь" в декабре 2025 года сообщало, что Volkswagen Group China начала разработку системы на кристалле (SoC) для автомобилей с функцией автономного вождения. Отмечалось, что разработка чипа будет осуществляться компанией Carizon - совместным предприятием дочерней компании Volkswagen Cariad и китайской технологической компании Horizon Robotics.
17:17 21.04.2026
 
Volkswagen планирует вывести на китайский рынок более 20 электромобилей

