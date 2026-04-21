"Взяли в руки оружие". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ - 21.04.2026, ПРАЙМ
"Взяли в руки оружие". СМИ запаниковали из-за произошедшего в рядах ВСУ
Массовое нежелание украинцев присоединяться к вооружённым силам вызывает негодование у тех, кто уже служит в ВСУ, сообщает агентство Bloomberg.
2026-04-21T23:06+0300
2026-04-21T23:07+0300
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Массовое нежелание украинцев присоединяться к вооружённым силам вызывает негодование у тех, кто уже служит в ВСУ, сообщает агентство Bloomberg. "Непопулярная мобилизация усиливает напряженность в украинском обществе. Массовое нежелание вступать в армию вызывает гнев среди солдат и семей военнослужащих, которые уже взяли в руки оружие. Многие изможденные солдаты жалуются на отсутствие ротации новобранцев, что не позволяет им восстановиться после службы на передовой", — говорится в публикации. При этом отмечается, что правительство и парламент с осторожностью относятся к ужесточению мобилизации, опасаясь общественного мнения. ВСУ в последнее время испытывают недостаток в личном составе, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по задержанию граждан, подлежащих призыву, приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, нередко прибегая к насилию. Тем временем мужчины, подлежащие призыву, используют все возможные способы, чтобы избежать службы: нелегально покидают Украину, совершают поджоги военкоматов, скрываются в домах и стараются не выходить на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны сотрудников военкоматов стали массовыми. Они превышают свои полномочия, применяют физическое насилие, сбивают граждан транспортом и провоцируют ДТП для захвата людей.
