ВТБ Армения расширил возможности оплаты для россиян

2026-04-21T22:15+0300

ЕРЕВАН, 21 апр - ПРАЙМ. Банк "ВТБ Армения" сообщил о расширении возможности оплаты для россиян в преддверии туристического сезона: банк увеличил сеть терминалов для оплаты на 76% и развивает интернет-эквайринг. "На фоне роста числа гостей из России ВТБ (Армения) расширяет возможности безналичной оплаты, делая расчёты в стране более удобными. Банк остаётся единственным на локальном рынке, принимающим карты платёжной системы "Мир". Это позволяет туристам оплачивать товары и услуги в гостиницах, ресторанах, магазинах, медицинских учреждениях и точках обслуживания без использования наличных", - говорится в сообщении. В банке отметили, что развитие туристической отрасли остается одним из ключевых факторов экономического роста Армении. В частности, по итогам последнего года страну посетили более 2 миллионов туристов, из которых более 40% - граждане России. Общий турпоток продемонстрировал рост на 2,5%, что подчеркивает устойчивый интерес к Армении как к направлению для путешествий. "Расширение инфраструктуры безналичных платежей способствует повышению качества сервиса для гостей страны и поддерживает дальнейшее развитие туристической отрасли. Сеть POS-терминалов банка продолжает активно расти: за последний год их количество увеличилось на 76%, особенно в сегментах торговли, ресторанного и гостиничного бизнеса. Параллельно развивается и интернет-эквайринг: число подключённых решений выросло на 117%, что отражает растущий спрос на онлайн-платежи", - заявили в пресс-службе банка.

