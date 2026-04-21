https://1prime.ru/20260421/vyplaty-869305612.html

Почему в мае не придут соцвыплаты: важно знать

Почему в мае не придут соцвыплаты: важно знать - 21.04.2026, ПРАЙМ

Почему в мае не придут соцвыплаты: важно знать

Многие получатели социальных выплат могут обнаружить, что в мае привычные перечисления не поступят. Однако это не значит, что деньги исчезли. О том, почему так... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T03:03+0300

2026-04-21T03:03+0300

2026-04-21T03:03+0300

общество

социальный фонд

социальные выплаты

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/15/834431560_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce1471bb1447a42c301c7889d4da8a53.jpg

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Многие получатели социальных выплат могут обнаружить, что в мае привычные перечисления не поступят. Однако это не значит, что деньги исчезли. О том, почему так происходит и как планировать бюджет в праздничный период, агентству “Прайм” рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.По словам эксперта, социальные выплаты перечисляются в фиксированные даты — как правило, 3-го, 5-го или 8-го числа следующего месяца. В 2026 году эти даты приходятся на продолжительные майские праздники (с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая). Поскольку перенос выплат на более поздний срок не предусмотрен, применяется механизм досрочного перечисления. В результате средства за апрель поступят уже в этом же месяце — ориентировочно 30 апреля."Никакого "исчезновения" выплат в мае не будет; происходит их консолидация в конце апреля. Механизм досрочного перевода средств на 30 апреля — стандартная банковская и казначейская практика, направленная на защиту прав получателей", — пояснила Подольская.Главный риск для получателей — психологический. Человек, привыкший получать деньги в первой декаде месяца, может не учесть, что средства поступят на две недели раньше — 30 апреля. Это требует от получателей коррекции личных бюджетов: более раннее поступление денег не означает увеличения общего объёма выплат за год.Для профильных ведомств (Социальный фонд, Минтруд, региональные управления) подобные переносы — рутинная операция, отработанная на практике предыдущих лет. Аналогичная ситуация возникала, например, в майские праздники 2019 и 2024 годов. Эксперт подчёркивает, что информационная работа с населением перед праздничным периодом критически важна, чтобы избежать излишних обращений и паники.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , социальный фонд, социальные выплаты