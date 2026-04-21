Курс юаня к рублю на Московской бирже опускается во вторник - 21.04.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже опускается во вторник
https://1prime.ru/20260421/yuan-869322207.html
https://1prime.ru/20260421/indeks-869321830.html
12:07 21.04.2026
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже опускается во вторник

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует заметное снижение во вторник, продолжая начатый вчера тренд и пробив уровень в 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.30 мск снижается на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля.
ЦБ продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиардов рублей
10:59
Рубль возобновил укрепление, пара "юань-рубль" закрыла понедельник чуть ниже сильной поддержки 11 рублей, причем на внутридневных минимумах, а это говорит в пользу продолжения тренда, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
Цена нефти с утра уже корректируется, а рынок по-прежнему держит в голове слова министра финансов о том, что власти готовы обсудить более ранний возврат валютных операций по бюджетному правилу. А для рубля это важный сигнал, потому что такой шаг означает возможное появление нового спроса на валюту и золото со стороны государства, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Что же касается курса доллара, то "рабочий диапазон" на ближайшие дни сдвигается ниже — 74,5–77,5 рубля, притом что прямо сейчас рынок уже торгуется в нижней трети этого коридора, добавляет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Туда давят рекордный юаневый профицит, продажи ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ и устойчивая экспортная конвертация", - заключает он.
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2026
Российский рынок акций немного снижается в начале основных торгов вторника
10:45
 
