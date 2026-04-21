Курс юаня к рублю на Московской бирже опускается во вторник

Курс юаня к рублю демонстрирует заметное снижение во вторник, продолжая начатый вчера тренд и пробив уровень в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T12:07+0300

МОСКВА, 21 апр - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю демонстрирует заметное снижение во вторник, продолжая начатый вчера тренд и пробив уровень в 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.30 мск снижается на 10 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,90 рубля. Рубль возобновил укрепление, пара "юань-рубль" закрыла понедельник чуть ниже сильной поддержки 11 рублей, причем на внутридневных минимумах, а это говорит в пользу продолжения тренда, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". Цена нефти с утра уже корректируется, а рынок по-прежнему держит в голове слова министра финансов о том, что власти готовы обсудить более ранний возврат валютных операций по бюджетному правилу. А для рубля это важный сигнал, потому что такой шаг означает возможное появление нового спроса на валюту и золото со стороны государства, комментирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Что же касается курса доллара, то "рабочий диапазон" на ближайшие дни сдвигается ниже — 74,5–77,5 рубля, притом что прямо сейчас рынок уже торгуется в нижней трети этого коридора, добавляет Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Туда давят рекордный юаневый профицит, продажи ЦБ в рамках зеркалирования инвестиций ФНБ и устойчивая экспортная конвертация", - заключает он.

