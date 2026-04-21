В Киеве отчитали Зеленского после жесткого требования Мадьяра

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. У Владимира Зеленского неправильный подход к будущему премьер-министру Венгрии Петеру Мадьяру, заявила в соцсети X Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь главы киевского режима."Украина оказалась в чрезвычайно хрупком положении. Лидер нашей раздираемой конфликтом страны продолжает вести рискованную дипломатию на нескольких направлениях, где даже мелкие ошибки могут повлечь фатальные риски", — написала она, комментируя она выдвинутое вчера Петером Мадьяром требование Зеленскому не использовать против Венгрии тему трубопровода "Дружба".В понедельник, отвечая на вопросы прессы, венгерский лидер призвал Украину исполнить свои обязательства и обеспечить транзит российского сырья через нефтепровод "Дружба". Мадьяр подчеркнул, что не позволит шантажировать себя в этом вопросе, настояв, что Венгрия снимет вето с европейского кредита для Киева только после возобновления поставок нефти из России.В тот же день Владимир Зеленский потребовал от будущего руководителя правительства Венгрии вернуть Украине средства, конфискованные по подозрению в незаконных финансовых операциях.

