Зеленский выдвинул жесткое требование к Западу
Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Евросоюза обозначить конкретную дату вступления Украины в объединение, об этом он заявил в эфире нидерландской... | 21.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-21T23:12+0300
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский в очередной раз потребовал от Евросоюза обозначить конкретную дату вступления Украины в объединение, об этом он заявил в эфире нидерландской программы Buitenhof."Нам нужен список, мы сделаем первое, второе, третье, десятое, но вы должны открыть кластеры и назвать нам дату. Для нас создали новые правила, но речь идет только о дате, о которой мы спрашивали. Да, это правда, я спрашивал о дате", — заявил он.Зеленский также предупредил, что Евросоюз "потеряет Украину, как потерял Грузию", если не выполнит требования Киева. Он настаивает, чтобы страну воспринимали "на равных" и отказались от "демоверсии" членства.Ранее на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем Зеленский уже поднимал вопрос о вступлении Украины в ЕС, заявляя, что формат ограниченного членства Киев не устраивает.В начале марта еврокомиссар по расширению Марта Кос сообщила, что Украина не станет членом ЕС к 2027 году, поэтому рассматривается вариант "эксклюзивного плана постепенного членства".Как писала Politico, ряд ключевых стран ЕС, включая Германию, Нидерланды и Италию, не готовы в ближайшее время обсуждать вступление Украины в союз.
