"Заметно ослаб". На Западе удивились признанию Зеленского

2026-04-21T23:14+0300

МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Владимир Зеленский фактически признал, что Соединенные Штаты постепенно теряют интерес к поддержке Украины, заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала."Главное в том, что даже сам Зеленский теперь признает: поток поддержки со стороны США подходит к концу. Даже если демократы вернут контроль над Конгрессом в ноябре, интерес к украинскому конфликту в США заметно ослаб. Для Соединенных Штатов есть куда более важные и срочные проблемы, чем судьба Владимира Зеленского", — сказал он.Эксперт добавил, что на фоне снижения американской вовлеченности позиции России на поле боя усиливаются.Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для урегулирования. Он подчеркивал, что с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта отмечал, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а ситуация на фронте "позитивная для нас".

сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, запад, владимир путин