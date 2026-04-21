"Положить конец". В Финляндии выступили с жестким требованием к Зеленскому
Если Европа и Владимир Зеленский не изменят свой подход в конфликте на Украине, это может привести к серьезной эскалации, написал финский политик, член партии...
2026-04-21T23:17+0300
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Если Европа и Владимир Зеленский не изменят свой подход в конфликте на Украине, это может привести к серьезной эскалации, написал финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X. "Любой здравомыслящий лидер уже понял бы, что военного решения в Украине быть не может. Зеленский должен вести переговоры с Россией, чтобы положить конец этому конфликту. Вскоре мы станем свидетелями серьезной эскалации, если Европа не изменит свою позицию", — отметил он. В начале апреля глава киевского режима объявил о паузе в переговорном процессе из-за ситуации на Ближнем Востоке. На данный момент, указал он, Киев по-прежнему обсуждает с американцами гарантии безопасности, однако окончательного решения по ним пока нет. Возможные сроки проведения встречи и ее точный формат Зеленский также не обозначил. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что в переговорном процессе по Украине наступила пауза, так как США сосредоточены на других вопросах. На следующий день он подтвердил, что Россия ожидает нового раунда переговоров по Украине, но место и время пока не определены по понятным причинам. С начала года делегации России и Украины при содействии США провели три раунда переговоров. Последняя встреча состоялась в Женеве 17-18 февраля.
Политик Мема призвал Зеленского начать переговоры с Россией