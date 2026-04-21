Жители Венесуэлы ждут улучшения благосостояния из-за повышения зарплат - 21.04.2026, ПРАЙМ

Жители Венесуэлы ожидают улучшения своего благосостояния в результате повышения с 1 мая зарплат, которое было объявлено властями страны на фоне увеличения... | 21.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-21T03:25+0300

КАРАКАС, 21 апр - ПРАЙМ. Жители Венесуэлы ожидают улучшения своего благосостояния в результате повышения с 1 мая зарплат, которое было объявлено властями страны на фоне увеличения доходов от продажи нефти, выяснило РИА Новости, пообщавшись с местными жителями. Уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес ранее объявила об "ответственном" повышении зарплат с 1 мая, не уточнив параметры этого повышения. Минимальный доход в южноамериканской стране с 2022 года сохраняется на уровне 130 боливаров, что составляет менее 3,5 долларов США. "Надеюсь, что повышение будет более чем на 100%, потому что меньше этого - недостаточно. Все дорого, денег не хватает, и мы слишком долго живем с зарплатой, которой не хватает даже на базовые расходы", - рассказала сотрудница сферы здравоохранения Юснейди Маркано. Правительство страны в этой ситуации организовало систему дополнительных выплат - так называемого "бонуса экономической войны" в размере 150 долларов США и продовольственного бонуса в размере 40 долларов, которые получают госслужащие и пенсионеры. "Мы хотим повышения минимальной зарплаты, а не бонусов, потому что они не учитываются при расчете выходных выплат или пенсий. После стольких лет работы мы заслуживаем достойную пенсию", - сказал другой собеседник агентства, сотрудник госсектора Дарвин Нуньес. Житель штата Ла-Гуайра Хесус Домингес сообщил агентству, что сохраняет осторожные ожидания касательно предстоящего повышения зарплат, потому что его параметры неизвестны. "Ждем следующего месяца, чтобы понять, какой станет зарплата и сможет ли она покрыть повседневные нужды", - отметил он. Согласно заявлениям Дельси Родригес, доходы страны от растущих в этом году объемов продажи нефти будут направлены на повышение доходов работников. Работник порта Эмилио Сильва призвал сейчас дать правительству "кредит доверия". "Мы, работники, никогда не переставали выполнять свои задачи, но и у нас есть потребности. Поэтому крайне важно, чтобы произошло существенное повышение минимальной зарплаты", - подчеркнул Сильва. По оценкам венесуэльских профсоюзов, стоимость продовольственной корзины в стране составляет 677 долларов США. Килограмм сухого молока стоит в местной валюте от 10 до 16 долларов, кукурузная мука - около 1,3 доллара, говядина - от 9 до 12 долларов, сыр - от 8 до 12, при этом цены пересматривают почти ежедневно в зависимости от курса боливара к доллару.

