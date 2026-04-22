В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы - 22.04.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы

Начало ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Победилово" в Кирове перенесено с 22 апреля на 4 мая в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба...

2026-04-22T16:35+0300

2026-04-22T16:35+0300

2026-04-22T16:35+0300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - ПРАЙМ. Начало ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Победилово" в Кирове перенесено с 22 апреля на 4 мая в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Ранее власти региона заявляли, что полеты из кировского аэропорта будут остановлены с 22 апреля по 7 июня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. "Начало ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Победилово" перенесено с 22 апреля на 4 мая в связи с погодными условиями. Сейчас прорабатываются возможность возобновления рейсов до начала ремонтных работ 4 мая, новый график работ и закрытия аэропорта", - говорится в сообщении. "К этому времени выпавший снег полностью растает, и полотно просохнет. Мы будем стараться сделать работу максимально быстро, чтобы уложиться, как и планировали, к 7 июня", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра транспорта Кировской области Артема Драчкова. Отмечается, что за 14 дней до окончания работ станет понятно, успеют ли их завершить к 7 июня. "Тогда можно будет разговаривать с авиакомпаниями о переносе рейсов либо, наоборот, остаться в графике", - сообщил Драчков. Всего предполагается обновить 190 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Для выпуска асфальтовой смеси особой прочности, которая будет использоваться при ремонте полосы, уже смонтирован новый модульный асфальтобетонный завод.

кировская область

бизнес, кировская область