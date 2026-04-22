В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы - 22.04.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы
бизнес, кировская область
16:35 22.04.2026
 
В аэропорту Кирова перенесли ремонт взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Победилово ремонт взлетно-посадочной полосы перенесли из-за погоды

Самолет. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - ПРАЙМ. Начало ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Победилово" в Кирове перенесено с 22 апреля на 4 мая в связи с погодными условиями, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Ранее власти региона заявляли, что полеты из кировского аэропорта будут остановлены с 22 апреля по 7 июня из-за ремонта взлетно-посадочной полосы.
"Начало ремонта взлетно-посадочной полосы аэропорта "Победилово" перенесено с 22 апреля на 4 мая в связи с погодными условиями. Сейчас прорабатываются возможность возобновления рейсов до начала ремонтных работ 4 мая, новый график работ и закрытия аэропорта", - говорится в сообщении.
"К этому времени выпавший снег полностью растает, и полотно просохнет. Мы будем стараться сделать работу максимально быстро, чтобы уложиться, как и планировали, к 7 июня", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности министра транспорта Кировской области Артема Драчкова.
Отмечается, что за 14 дней до окончания работ станет понятно, успеют ли их завершить к 7 июня. "Тогда можно будет разговаривать с авиакомпаниями о переносе рейсов либо, наоборот, остаться в графике", - сообщил Драчков.
Всего предполагается обновить 190 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Для выпуска асфальтовой смеси особой прочности, которая будет использоваться при ремонте полосы, уже смонтирован новый модульный асфальтобетонный завод.
