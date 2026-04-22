Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" - 22.04.2026, ПРАЙМ
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса"
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" после повышения их стоимости более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T14:27+0300
2026-04-22T14:27+0300
рынок
торги
евротранс
мосбиржа
Рынок, Торги, Евротранс, Мосбиржа
Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса"

Мосбиржа проводит дискретный аукцион по дорожающим акциям "Евротранса"

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" после повышения их стоимости более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки.
"ЕвроТранс. По состоянию на 13:21:00 текущая цена составила 82.25 рубля (Отклонение – 22.76 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (67 руб.)", - говорится в сообщении.
"В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:25:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - добавляется там.
К 13.24 мск акции "Евротранса" дорожают на 14,31% относительно предыдущего закрытия, до 84,25 рубля.
Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.55 мск.
Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме.
В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).
"Евротранс" (бренд "Трасса") - один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру.
Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи ранее сообщил, что фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций "Евротранса" начиная c 10 апреля.
 
