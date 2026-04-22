https://1prime.ru/20260422/aktsii-869360461.html

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" - 22.04.2026, ПРАЙМ

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса"

Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" после повышения их стоимости более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T14:27+0300

2026-04-22T14:27+0300

2026-04-22T14:27+0300

рынок

торги

евротранс

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по акциям "Евротранса" после повышения их стоимости более чем на 20%, говорится в сообщении торговой площадки. "ЕвроТранс. По состоянию на 13:21:00 текущая цена составила 82.25 рубля (Отклонение – 22.76 %). Произошло повышение на 20.00 % и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (67 руб.)", - говорится в сообщении. "В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 13:25:00. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - добавляется там. К 13.24 мск акции "Евротранса" дорожают на 14,31% относительно предыдущего закрытия, до 84,25 рубля. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 13.55 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено). "Евротранс" (бренд "Трасса") - один из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона. Инфраструктура "Евротранса" включает в себя, в частности, сеть из 57 автозаправочных комплексов под брендом "Трасса", сеть быстрых электро-АЗС с 172 точками быстрой электрозарядки, а также прочую сопутствующую инфраструктуру. Финансовый маркетплейс "Финуслуги" Московской биржи ранее сообщил, что фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп внебиржевых облигаций "Евротранса" начиная c 10 апреля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, евротранс, мосбиржа