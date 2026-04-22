Резервы Баку превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил Алиев
Резервы Баку превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил Алиев - 22.04.2026, ПРАЙМ
Резервы Баку превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил Алиев
Валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил президент республики Ильхам Алиев.
2026-04-22T23:06+0300
2026-04-22T23:06+0300
2026-04-22T23:06+0300
мировая экономика
азербайджан
БАКУ, 22 апр - ПРАЙМ. Валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил президент республики Ильхам Алиев. В среду с участием Алиева и президента Латвии Эдгарса Ринкевичса прошел азербайджано-латвийский бизнес-форум. "План по сокращению внешнего долга, я считаю, выполнен: наш внешний долг составляет 6,1% от ВВП, валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз. Иными словами, мы можем обнулить наши внешние обязательства, вероятно, в течение пары месяцев", - сказал азербайджанский лидер в ходе своего выступления.
азербайджан
мировая экономика, азербайджан
Мировая экономика, АЗЕРБАЙДЖАН
Резервы Баку превышают внешний долг более чем в 18 раз, заявил Алиев
Алиев: валютные и золотые резервы Азербайджана превышают внешний долг более чем в 18 раз