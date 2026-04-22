https://1prime.ru/20260422/analitiki-869348478.html

Тульский пряник подешевел на 20 процентов

2026-04-22T03:18+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348478.jpg?1776819698

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на тульские пряники резко вырос - в январе-марте он оказался на 44% выше аналогичного периода прошлого года, а обходился один из популярных русских десертов в среднем на 20% дешевле - по 64 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "Спрос на тульский пряник вырос на 44%, а его средняя цена составила 64 рубля - на 20% дешевле, чем в прошлом году", - подсчитали аналитики, изучив данные по обезличенным продажам в январе-марте этого и прошлого года. При этом на пряники в целом спрос за этот же период вырос в 2,1 раза. Средняя цена покупки этого кондитерского изделия снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку. Больше других вырос спрос на пряники на палочке, которые россияне используют для декора торта. Их продажи выросли в 5 раз, а средняя стоимость покупки единицы товара составила 143 рубля - минус 23% от 2025 года. Шоколадные и мятные пряники, напротив, стали приобретать реже на 26% и 34% соответственно. Одновременно с этим средняя цена покупки на первые выросла на 14% - до 177 рублей за упаковку, а на вторые - на 21%, до 132 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

