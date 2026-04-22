Тульский пряник подешевел на 20 процентов - 22.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260422/analitiki-869348478.html
Тульский пряник подешевел на 20 процентов
03:18 22.04.2026 (обновлено: 04:01 22.04.2026)
 
Тульский пряник подешевел на 20 процентов

РИА Новости: спрос на тульские пряники в январе-марте вырос на 44%

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Спрос россиян на тульские пряники резко вырос - в январе-марте он оказался на 44% выше аналогичного периода прошлого года, а обходился один из популярных русских десертов в среднем на 20% дешевле - по 64 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"Спрос на тульский пряник вырос на 44%, а его средняя цена составила 64 рубля - на 20% дешевле, чем в прошлом году", - подсчитали аналитики, изучив данные по обезличенным продажам в январе-марте этого и прошлого года.
При этом на пряники в целом спрос за этот же период вырос в 2,1 раза. Средняя цена покупки этого кондитерского изделия снизилась на 4% и составила 125 рублей за упаковку.
Больше других вырос спрос на пряники на палочке, которые россияне используют для декора торта. Их продажи выросли в 5 раз, а средняя стоимость покупки единицы товара составила 143 рубля - минус 23% от 2025 года.
Шоколадные и мятные пряники, напротив, стали приобретать реже на 26% и 34% соответственно. Одновременно с этим средняя цена покупки на первые выросла на 14% - до 177 рублей за упаковку, а на вторые - на 21%, до 132 рублей.
 
