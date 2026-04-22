Apple могла нарушить закон, удалив "Телегу" из App Store, заявили в ФАС
2026-04-22T19:12+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Компания Apple, удалив приложение "Телега" из своего магазина, могла нарушить российский закон о защите конкуренции, заявили РИА Новости в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России. Ранее, в апреле, российское приложение Telega, альтернативный клиент мессенджера Telegram, пропало из App Store. "ФАС России сообщает, что поступившее заявление от АО "Телега" - это не первый сигнал в отношении Apple. Действия компании могут содержать признаки нарушения закона о защите конкуренции. Нарушение антимонопольного законодательства влечет за собой соответствующие правовые последствия", - заявили там. Там отметили, что служба примет меры реагирования в случае нарушения антимонопольного законодательства Apple по отношению к АО "Телега".
