Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке - 22.04.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке
Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке - 22.04.2026, ПРАЙМ
Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг разрешения конфликта на... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T08:16+0300
2026-04-22T08:16+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite растёт на 0,24%, до 4 095,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 774,32 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,17%, до 59 449 пункта, в среду показатель обновил исторический рекорд в 59 722,5 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index падает на 1,38%, до 26 121 пунктов, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 1,1%, до 8 851 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 6 383,85 пункта, ранее в ходе торгов показатель достигал нового рекордного значения в 6 404,03 пункта. Инвесторы оценивают новости относительно Ближнего Востока. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана. А сегодня истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Но прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. "Первоначальный шок от войны, вероятно, уже прошел, поэтому мы вступаем в период неопределенности", - комментирует агентству Блумберг управляющий фондом William Blair Вивиан Лин Тёрстон (Vivian Lin Thurston). "Если считать, что фундаментальные показатели остаются благоприятными, я полагаю, рынки справятся с краткосрочной неопределенностью и информационным шумом вокруг войны", - добавляет аналитик.
ближний восток
сша
иран
рынок, торги, индексы, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, shenzhen composite, nikkei 225, hang seng index
Рынок, Торги, Индексы, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ИРАН, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Nikkei 225, Hang Seng Index
08:16 22.04.2026
 
Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке

Биржи АТР в среду торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг Ближнего Востока

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite растёт на 0,24%, до 4 095,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 774,32 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,17%, до 59 449 пункта, в среду показатель обновил исторический рекорд в 59 722,5 пункта.
В то же время гонконгский Hang Seng Index падает на 1,38%, до 26 121 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, до 8 851 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 6 383,85 пункта, ранее в ходе торгов показатель достигал нового рекордного значения в 6 404,03 пункта.
Инвесторы оценивают новости относительно Ближнего Востока. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана. А сегодня истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Но прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
"Первоначальный шок от войны, вероятно, уже прошел, поэтому мы вступаем в период неопределенности", - комментирует агентству Блумберг управляющий фондом William Blair Вивиан Лин Тёрстон (Vivian Lin Thurston).
"Если считать, что фундаментальные показатели остаются благоприятными, я полагаю, рынки справятся с краткосрочной неопределенностью и информационным шумом вокруг войны", - добавляет аналитик.
 
РынокТоргиИндексыБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАИРАНДональд ТрампShenzhen CompositeNikkei 225Hang Seng Index
 
 
