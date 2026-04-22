Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке

Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке - 22.04.2026, ПРАЙМ

Индексы АТР торгуются разнонаправленно из-за ситуации на Ближнем Востоке

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг разрешения конфликта на... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T08:16+0300

2026-04-22T08:16+0300

2026-04-22T08:16+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром торгуются разнонаправленно на неопределенности вокруг разрешения конфликта на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite растёт на 0,24%, до 4 095,07 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,47%, до 2 774,32 пункта. Японский Nikkei 225 поднимается на 0,17%, до 59 449 пункта, в среду показатель обновил исторический рекорд в 59 722,5 пункта. В то же время гонконгский Hang Seng Index падает на 1,38%, до 26 121 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, до 8 851 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,07%, до 6 383,85 пункта, ранее в ходе торгов показатель достигал нового рекордного значения в 6 404,03 пункта. Инвесторы оценивают новости относительно Ближнего Востока. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана. А сегодня истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Но прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. "Первоначальный шок от войны, вероятно, уже прошел, поэтому мы вступаем в период неопределенности", - комментирует агентству Блумберг управляющий фондом William Blair Вивиан Лин Тёрстон (Vivian Lin Thurston). "Если считать, что фундаментальные показатели остаются благоприятными, я полагаю, рынки справятся с краткосрочной неопределенностью и информационным шумом вокруг войны", - добавляет аналитик.

ближний восток

сша

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, ближний восток, сша, иран, дональд трамп, shenzhen composite, nikkei 225, hang seng index