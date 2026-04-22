https://1prime.ru/20260422/atr-869360121.html

Россия может помочь странам АТР восполнить дефицит ресурсов, заявили в МИД

2026-04-22T14:16+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858119297_27:0:3668:2048_1920x0_80_0_0_81cc5ebccf0071f9a28860300a571b5e.jpg

БАНГКОК, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в состоянии помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) восполнить недостаток ресурсов, возникший в результате конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости в Бангкоке заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Сессия проходит в эти дни в штаб-квартире ЭСКАТО в столице Таиланда. "Среди наиболее ярких последствий текущего конфликта - высокая волатильность цен на энергоносители и нарушение привычных логистических маршрутов. У России есть возможности восполнить недостаток ресурсов, возникший в странах региона. Напомню, наша страна является одним из ведущих мировых экспортеров углеводородов, удобрений и сырьевых товаров", - сказал РИА Новости Алимов. Он подчеркнул, что Россия была, есть и будет надежным экономическим партнером и поставщиком энергоресурсов, готовым взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. "Мы всегда выступаем за экономическое сотрудничество, свободное от политической конъюнктуры и направленное на поиск баланса интересов. А государствам АТР диверсификация импорта определённо позволит укрепить свою энергобезопасность и смягчить последствия текущей турбулентности, негативные эффекты которой выходят далеко за пределы проблем с топливом", - отметил Алимов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

