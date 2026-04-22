Россия может помочь странам АТР восполнить дефицит ресурсов, заявили в МИД
2026-04-22T14:16+0300
БАНГКОК, 22 апр - ПРАЙМ. Россия в состоянии помочь странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) восполнить недостаток ресурсов, возникший в результате конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости в Бангкоке заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов на полях 82-й сессии Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Сессия проходит в эти дни в штаб-квартире ЭСКАТО в столице Таиланда. "Среди наиболее ярких последствий текущего конфликта - высокая волатильность цен на энергоносители и нарушение привычных логистических маршрутов. У России есть возможности восполнить недостаток ресурсов, возникший в странах региона. Напомню, наша страна является одним из ведущих мировых экспортеров углеводородов, удобрений и сырьевых товаров", - сказал РИА Новости Алимов. Он подчеркнул, что Россия была, есть и будет надежным экономическим партнером и поставщиком энергоресурсов, готовым взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами. "Мы всегда выступаем за экономическое сотрудничество, свободное от политической конъюнктуры и направленное на поиск баланса интересов. А государствам АТР диверсификация импорта определённо позволит укрепить свою энергобезопасность и смягчить последствия текущей турбулентности, негативные эффекты которой выходят далеко за пределы проблем с топливом", - отметил Алимов.
Алимов: Россия может помочь странам АТР восполнить недостаток ресурсов