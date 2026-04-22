Австралия получит дополнительно 200 миллионов литров дизельного топлива - 22.04.2026, ПРАЙМ

Австралия получит дополнительно более 200 миллионов литров дизельного топлива на фоне нестабильности мировых энергорынков, заявил премьер-министр страны Энтони... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T06:35+0300

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 апр — ПРАЙМ. Австралия получит дополнительно более 200 миллионов литров дизельного топлива на фоне нестабильности мировых энергорынков, заявил премьер-министр страны Энтони Албанезе. По его словам, в Австралию направляются четыре партии топлива: две - из Южной Кореи, одна - из Брунея и одна - из Малайзии. Поставки ожидаются к концу мая — началу июня. При этом, по данным телеканала ABC, министр энергетики Австралии Крис Боуэн отметил, что дополнительные объемы создадут "дополнительный буфер" на фоне роста цен и перебоев с поставками. "Всего чуть более 200 миллионов литров направятся в Брисбен, Джилонг, Сидней и, что важно, в Квинану в Перте", — сказал он. Албанезе подчеркнул, что ситуация на мировом рынке остается крайне нестабильной из-за конфликта на Ближнем Востоке. "Мы очень ясно понимаем последствия этой волатильности. Все, что мы можем сделать в Австралии, — это обеспечить надежность поставок", — заявил премьер. Он добавил, что власти также ведут дипломатическую работу по деэскалации ситуации и координируются с международными партнерами. В частности, накануне Албанезе провел разговор с президентом Индонезии Прабово Субианто, в ходе которого стороны выразили обеспокоенность влиянием кризиса на энергорынки и Индо-Тихоокеанский регион.

мировая экономика, австралия, южная корея, малайзия, прабово субианто