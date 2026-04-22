Что банки втихую подключают клиентам: важно знать нюансы - 22.04.2026, ПРАЙМ
Что банки втихую подключают клиентам: важно знать нюансы
Многие клиенты банков обнаруживают в выписках списания за услуги, которые они не заказывали, — страховки, подписки, дополнительные опции. О том, как банки... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T02:02+0300
финансы
банки
роспотребнадзор
бизнес
договор
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Многие клиенты банков обнаруживают в выписках списания за услуги, которые они не заказывали, — страховки, подписки, дополнительные опции. О том, как банки навязывают такие услуги и что делать, чтобы вернуть деньги, агентству "Прайм" рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий недобросовестным продавцам неявно навязывать услуги. Это сделало незаконной одну из самых распространённых практик. При дистанционном оформлении продуктов банки заранее проставляли в форме основного договора согласие клиента на получение дополнительных услуг: добровольное страхование, платные опции, подписки. Согласие получалось в виде заранее проставленной отметки электронной платформой.Теперь такая заранее отметка в онлайн-форме является однозначным нарушением. Если после заключения договора с банком клиент обнаружил навязанные дополнительные услуги, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением об отказе от услуги и требованием вернуть деньги."Лучше подать заявление через офис или онлайн-банк, сохранив подтверждение обращения. Во многих случаях закон предусматривает "период охлаждения", в течение которого можно вернуть полную стоимость навязанных услуг", — пояснил Хаминский.Если банк отказывает или игнорирует обращение, юрист советует подать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор. Также важно внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключённые услуги. При обнаружении лишних опций лучше действовать сразу: чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.
Хаминский: что делать, если банк подключил услугу, которую клиент не заказывал

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Многие клиенты банков обнаруживают в выписках списания за услуги, которые они не заказывали, — страховки, подписки, дополнительные опции. О том, как банки навязывают такие услуги и что делать, чтобы вернуть деньги, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам эксперта, с 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, запрещающий недобросовестным продавцам неявно навязывать услуги. Это сделало незаконной одну из самых распространённых практик. При дистанционном оформлении продуктов банки заранее проставляли в форме основного договора согласие клиента на получение дополнительных услуг: добровольное страхование, платные опции, подписки. Согласие получалось в виде заранее проставленной отметки электронной платформой.
Теперь такая заранее отметка в онлайн-форме является однозначным нарушением. Если после заключения договора с банком клиент обнаружил навязанные дополнительные услуги, необходимо обратиться в банк с письменным заявлением об отказе от услуги и требованием вернуть деньги.

"Лучше подать заявление через офис или онлайн-банк, сохранив подтверждение обращения. Во многих случаях закон предусматривает "период охлаждения", в течение которого можно вернуть полную стоимость навязанных услуг", — пояснил Хаминский.

Если банк отказывает или игнорирует обращение, юрист советует подать жалобу в Банк России или Роспотребнадзор. Также важно внимательно читать договор перед подписанием и проверять все подключённые услуги. При обнаружении лишних опций лучше действовать сразу: чем быстрее подано заявление, тем выше шанс вернуть деньги полностью.
 
