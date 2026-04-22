https://1prime.ru/20260422/belavia-869373951.html

"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая

2026-04-22T20:47+0300

бизнес

дубай

ближний восток

белавиа

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75281/54/752815468_0:70:600:408_1920x0_80_0_0_4e40413d3c34561dbe54eb6653bde81e.jpg

МИНСК, 22 апр - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая. "Выполнение регулярных рейсов в/из Дубая авиакомпанией "Белавиа" приостановлено по 20.05.2026", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат денежных средств по месту приобретения билетов. В начале марта "Белавиа" на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке приостановила регулярные рейсы в Дубай. Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

https://1prime.ru/20260420/poezdki-869298599.html

дубай

ближний восток

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

