"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая
Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T20:47+0300
2026-04-22T20:47+0300
2026-04-22T20:47+0300
МИНСК, 22 апр - ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая. "Выполнение регулярных рейсов в/из Дубая авиакомпанией "Белавиа" приостановлено по 20.05.2026", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте авиакомпании. Отмечается, что пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат денежных средств по месту приобретения билетов. В начале марта "Белавиа" на фоне проблем с авиасообщением на Ближнем Востоке приостановила регулярные рейсы в Дубай. Проблемы с авиасообщением на Ближнем Востоке начались после обострения ситуации вокруг Ирана. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
https://1prime.ru/20260420/poezdki-869298599.html
бизнес, дубай, ближний восток, белавиа, иран
Бизнес, Дубай, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Белавиа, ИРАН
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ до 20 мая
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в ОАЭ