Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Билайн" рассматривает возможность создания "белого списка VPN" - 22.04.2026, ПРАЙМ
"Билайн" рассматривает возможность создания "белого списка VPN"
2026-04-22T19:17+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Билайн" рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России, сообщил РИА Новости гендиректор "Билайна" Сергей Анохин. Во вторник депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил создать в России список разрешенных к использованию VPN-протоколов - перечень "белых VPN". Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Тогда же он предложил не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям, чьи номера мобильных телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на портале "Госуслуги", и включить их в "белый список пользователей" автоматически. "Идея про "белый список VPN" тоже может быть интересной в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России – онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам. Мы в "Билайне" рассматриваем возможность реализации такого продукта", - сообщил Анохин. По его словам, предложение не ограничивать мобильный интернет в кризисных ситуациях пользователям с подтвержденными аккаунтами на "Госуслугах" - логичный шаг вперед от "белых списков". У операторов связи есть надежные инструменты верификации, продолжил Анохин: "Мы можем с высокой точностью отличать реальных абонентов от автоматизированных систем. Связка номера телефона и подтвержденного аккаунта на "Госуслугах" станет дополнительным гарантом безопасности". РИА Новости направило запросы в МТС, "Мегафон" и T2.
