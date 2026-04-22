https://1prime.ru/20260422/bilayn-869371878.html
"Билайн" рассматривает возможность создания "белого списка VPN"
"Билайн" рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России. | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T19:17+0300
технологии
билайн
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_e67ba48d6e7f7027c905c7bf3435dc85.jpg
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. "Билайн" рассматривает возможность реализации "белого списка VPN", инициатива интересна в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России, сообщил РИА Новости гендиректор "Билайна" Сергей Анохин. Во вторник депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил создать в России список разрешенных к использованию VPN-протоколов - перечень "белых VPN". Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Тогда же он предложил не ограничивать мобильный интернет проверенным пользователям, чьи номера мобильных телефонов связаны с подтвержденными аккаунтами на портале "Госуслуги", и включить их в "белый список пользователей" автоматически. "Идея про "белый список VPN" тоже может быть интересной в условиях, когда VPN блокируют, а многим пользователям важно сохранить доступ к сервисам, ушедшим из России – онлайн-кинотеатрам, нейросетям и прочим продуктам. Мы в "Билайне" рассматриваем возможность реализации такого продукта", - сообщил Анохин. По его словам, предложение не ограничивать мобильный интернет в кризисных ситуациях пользователям с подтвержденными аккаунтами на "Госуслугах" - логичный шаг вперед от "белых списков". У операторов связи есть надежные инструменты верификации, продолжил Анохин: "Мы можем с высокой точностью отличать реальных абонентов от автоматизированных систем. Связка номера телефона и подтвержденного аккаунта на "Госуслугах" станет дополнительным гарантом безопасности". РИА Новости направило запросы в МТС, "Мегафон" и T2.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82974/92/829749249_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_b08183d433df6092049babe2fa030c74.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
