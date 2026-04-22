Московская биржа с 30 апреля допустила к торгам акции FabricaONE.AI

2026-04-22T18:32+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 30 апреля допустила к торгам акции компании "Фабрика ПО" (бренд FabricaONE.AI), говорится в сообщении торговой площадки. Ценные бумаги будут включены во второй котировальный список Московской биржи с торговым кодом FIAI. Группа компаний "Фабрика ПО" в понедельник объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Компания в рамках размещения собирается предложить инвесторам исключительно акции дополнительной эмиссии, а все привлеченные в ходе размещения средства - направить на финансирование дальнейшего роста и масштабирования бизнеса. ГК FabricaONE.AI (ПАО "Фабрика ПО") - разработчик ПО на основе искусственного интеллекта. Группа компаний сформирована путем объединения в единый кластер части профильных активов, принадлежащих ГК "Софтлайн". Компания оказывает услуги заказной разработки программного обеспечения и создания технических решений в области тиражного и индустриального ПО с использованием искусственного интеллекта.

