В Британии мобильные операторы могут ограничить покрытие, пишут СМИ - 22.04.2026, ПРАЙМ
В Британии мобильные операторы могут ограничить покрытие, пишут СМИ
2026-04-22T20:43+0300
ЛОНДОН, 22 апр - ПРАЙМ. Крупнейшие британские мобильные операторы могут ввести ограничения на покрытие из-за роста издержек на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в отрасли.
"Операторы мобильной связи предупредили, что могут быть вынуждены ограничить покрытие на фоне резкого роста цен на энергоносители", - пишет издание.
Речь идет о таких крупнейших операторах, как Vodafone, Virgin Media и O2. По информации издания, возможные меры для борьбы с издержками включают ограничение доступа и снижение скорости, а также повышение цен в часы повышенного спроса. Помимо мобильной связи также может быть ограничен домашний интернет. Ограничения будут введены только в крайнем случае, уточняет газета.
Кроме того, компании могут свернуть планы по внедрению сетей 5G. Представители индустрии утверждают, что мобильные операторы особенно подвержены риску роста цен на электричество из-за бесперебойного режима работы и призывают власти оказать финансовую поддержку.
Коммунальные счета домохозяйств в Британии ограничены государством, в то время как коммерческие компании платят полную стоимость за электричество. В феврале объединение розничных поставщиков электроэнергии Energy UK заявило, что стоимость электроэнергии для бизнеса выросло на 70% по сравнению с началом 2022 года.
