Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч

Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T01:48+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель по итогам марта достиг 103,2 тысячи, это на 4,6% больше в месячном выражении и в 1,5 раза – в годовом. Объем "плохой" ипотеки в прошлом месяце достиг рекордных 310,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше по сравнению с февралем, в 1,7 раза – с мартом прошлого года.

