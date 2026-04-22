https://1prime.ru/20260422/chislo-869347204.html
Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч
Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 22.04.2026, ПРАЙМ
финансы
недвижимость
банки
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869347204.jpg?1776811694
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель по итогам марта достиг 103,2 тысячи, это на 4,6% больше в месячном выражении и в 1,5 раза – в годовом.
Объем "плохой" ипотеки в прошлом месяце достиг рекордных 310,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше по сравнению с февралем, в 1,7 раза – с мартом прошлого года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
