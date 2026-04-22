Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч - 22.04.2026, ПРАЙМ
Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч
Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч - 22.04.2026, ПРАЙМ
Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч
Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T01:48+0300
2026-04-22T01:48+0300
финансы
недвижимость
банки
"скоринг бюро"
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Показатель по итогам марта достиг 103,2 тысячи, это на 4,6% больше в месячном выражении и в 1,5 раза – в годовом. Объем "плохой" ипотеки в прошлом месяце достиг рекордных 310,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше по сравнению с февралем, в 1,7 раза – с мартом прошлого года.
01:48 22.04.2026
 
Число "плохой" ипотеки в России впервые превысило 100 тысяч

Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Число ипотечных кредитов с просрочкой более 90 дней в России впервые превысило 100 тысяч, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Показатель по итогам марта достиг 103,2 тысячи, это на 4,6% больше в месячном выражении и в 1,5 раза – в годовом.
Объем "плохой" ипотеки в прошлом месяце достиг рекордных 310,8 миллиарда рублей, что на 4,7% больше по сравнению с февралем, в 1,7 раза – с мартом прошлого года.
 
