Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рост инвестиций в ДФО до 8,6 триллиона рублей в год планируется к 2036 году - 22.04.2026, ПРАЙМ
Рост инвестиций в Дальневосточный федеральный округ до 8,6 триллиона рублей в год планируется к 2036 году, сообщило правительство РФ. | 22.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Рост инвестиций в Дальневосточный федеральный округ до 8,6 триллиона рублей в год планируется к 2036 году, сообщило правительство РФ. В среду в Госдуме прошли парламентские слушания на тему "О проекте Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года". Проект стратегии представил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Алексей Чекунков представил проект стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 года с прогнозом до 2036 года… К 2036 году планируется: рост инвестиций до 8,6 триллиона рублей в год, увеличение доли ДФО в ВРП России до 7,4%, рост производительности труда на 46%, увеличение установленной мощности до 29,4 гигаватта", - говорится в сообщении. Кроме того, к 2036 году в рамках стратегии планируется создание 140 тысяч рабочих мест, увеличение продолжительности жизни до 81 года, обеспеченность жильем - 38 квадратных метров на человека. В рамках стратегии также планируется увеличение турпотока, в том числе за счет более 2,5 миллиона иностранных туристов в год, миграционный прирост до 40 тысяч человек ежегодно и рост рождаемости, указывается в сообщении правительства РФ. В числе ключевых целей стратегии - формирование экономики будущего, повышение качества жизни, подготовка кадров и запуск высокотехнологичных проектов. Отмечается также, что стратегия предусматривает снятие инфраструктурных ограничений. "Планируется ввод новых генерирующих мощностей (+12,8 гигаватт), рост уровня газификации (более 50%), увеличение провозной способности БАМа и Транссиба (до 270 миллионов тонн в год), создание дополнительных портовых мощностей (+136 миллионов тонн), реконструкция 25 аэропортов и рост пассажиропотока внутри ДФО до 4 миллионов человек в год", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в регионах Дальнего Востока проходит общественное обсуждение проекта. Документ планируется внести в правительство до 15 июля 2026 года.
21:58 22.04.2026
 
Самолет компании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2026
"Аэрофлот" увеличивает частоту рейсов между Москвой и Дальним Востоком
27 марта, 07:11
 
