Добыча золота в России выросла на 4% в 2025 году - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/dobycha-869367846.html
Добыча золота в России выросла на 4% в 2025 году
2026-04-22T17:37+0300
россия
промышленность
австралия
китай
золото
добыча
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_a5a033c353166e73ccdba0b1c6993265.jpg
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_71b1aa638f61f1aa2033c2445bdc2662.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:37 22.04.2026
 
Добыча золота в России выросла на 4% в 2025 году

Россия по итогам 2025 года нарастила добычу золота до 360 тонн

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПроизводство золотых слитков
Производство золотых слитков - ПРАЙМ, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Россия увеличила добычу золота по итогам 2025 года на 4% — до 360 тонн, сохранив за собой второе место в мире, сообщил шеф-редактор журнала "Золото и Технологии" Михаил Лесков на конференции MiningWorld Russia.
"Точные фактические данные по объемам золотодобычи в стране остаются недоступными. Анализ доступных статистических данных по крупнейшим регионам добычи показывает стабильное значение доли первой их десятки на уровне 92-93% от общей добычи в стране. Если использовать эту же пропорцию, то получилось бы, что в России в 2025 году добыто около 363,5-367,5 тонны золота", - отметил он.
По его словам, впереди только Китай с результатом 381 тонна. Замыкает тройку Австралия (284 тонны).
Лесков отметил, что у страны есть хороший потенциал для дальнейшего роста благодаря запуску новых крупных месторождений. В ближайшие годы Россия может сократить отставание от лидера, а в интервале 2027–2030 годов — вернуть себе первое место в мире по добыче золота, которое она занимала в середине XIX века.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала