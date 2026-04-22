Добыча золота в России выросла на 4% в 2025 году

2026-04-22T17:37+0300

МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Россия увеличила добычу золота по итогам 2025 года на 4% — до 360 тонн, сохранив за собой второе место в мире, сообщил шеф-редактор журнала "Золото и Технологии" Михаил Лесков на конференции MiningWorld Russia."Точные фактические данные по объемам золотодобычи в стране остаются недоступными. Анализ доступных статистических данных по крупнейшим регионам добычи показывает стабильное значение доли первой их десятки на уровне 92-93% от общей добычи в стране. Если использовать эту же пропорцию, то получилось бы, что в России в 2025 году добыто около 363,5-367,5 тонны золота", - отметил он.По его словам, впереди только Китай с результатом 381 тонна. Замыкает тройку Австралия (284 тонны).Лесков отметил, что у страны есть хороший потенциал для дальнейшего роста благодаря запуску новых крупных месторождений. В ближайшие годы Россия может сократить отставание от лидера, а в интервале 2027–2030 годов — вернуть себе первое место в мире по добыче золота, которое она занимала в середине XIX века.

