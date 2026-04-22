https://1prime.ru/20260422/dobycha-869367846.html
Добыча золота в России выросла на 4% в 2025 году
Россия увеличила добычу золота по итогам 2025 года на 4% — до 360 тонн, сохранив за собой второе место в мире, сообщил шеф-редактор журнала "Золото и... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T17:37+0300
россия
промышленность
австралия
китай
золото
добыча
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_0:187:2977:1862_1920x0_80_0_0_a5a033c353166e73ccdba0b1c6993265.jpg
МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Россия увеличила добычу золота по итогам 2025 года на 4% — до 360 тонн, сохранив за собой второе место в мире, сообщил шеф-редактор журнала "Золото и Технологии" Михаил Лесков на конференции MiningWorld Russia."Точные фактические данные по объемам золотодобычи в стране остаются недоступными. Анализ доступных статистических данных по крупнейшим регионам добычи показывает стабильное значение доли первой их десятки на уровне 92-93% от общей добычи в стране. Если использовать эту же пропорцию, то получилось бы, что в России в 2025 году добыто около 363,5-367,5 тонны золота", - отметил он.По его словам, впереди только Китай с результатом 381 тонна. Замыкает тройку Австралия (284 тонны).Лесков отметил, что у страны есть хороший потенциал для дальнейшего роста благодаря запуску новых крупных месторождений. В ближайшие годы Россия может сократить отставание от лидера, а в интервале 2027–2030 годов — вернуть себе первое место в мире по добыче золота, которое она занимала в середине XIX века.
австралия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/1d/867001838_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_71b1aa638f61f1aa2033c2445bdc2662.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Россия по итогам 2025 года нарастила добычу золота до 360 тонн
