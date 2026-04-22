В Кузбассе ограничили движение на трассе из-за частичного обрушения дороги - 22.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260422/doroga-869354383.html
В Кузбассе ограничили движение на трассе из-за частичного обрушения дороги
Движение транспорта ограничили на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области из-за частичного обрушения дорожного полотна, на месте работают оперативные... | 22.04.2026, ПРАЙМ
09:22 22.04.2026
 
КЕМЕРОВО, 22 апр – ПРАЙМ. Движение транспорта ограничили на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области из-за частичного обрушения дорожного полотна, на месте работают оперативные службы, сообщает Госавтоинспекция региона.
"В Новокузнецком округе на 186-м километре автодороги "Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк" произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.
Как уточнил в своем Telegram-канале глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин, временное ограничение движения всех видов автомобильного транспорта введено до 17:00 (13.00 мск) среды.
"На дороге выставлены знаки и организовано дежурство двумя экипажами ДПС. Альтернативный проезд — отсутствует", – отметил глава округа
 
