В Кузбассе ограничили движение на трассе из-за частичного обрушения дороги
2026-04-22T09:22+0300
КЕМЕРОВО, 22 апр – ПРАЙМ. Движение транспорта ограничили на трассе в Новокузнецком округе Кемеровской области из-за частичного обрушения дорожного полотна, на месте работают оперативные службы, сообщает Госавтоинспекция региона. "В Новокузнецком округе на 186-м километре автодороги "Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк" произошло частичное обрушение дорожного полотна, в связи с чем движение на данном участке автодороги временно ограничено", – говорится в сообщении. Уточняется, что на месте происшествия работают оперативные службы.Как уточнил в своем Telegram-канале глава Новокузнецкого округа Андрей Шарнин, временное ограничение движения всех видов автомобильного транспорта введено до 17:00 (13.00 мск) среды."На дороге выставлены знаки и организовано дежурство двумя экипажами ДПС. Альтернативный проезд — отсутствует", – отметил глава округа
