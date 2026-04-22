Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем

Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий...

2026-04-22T11:39+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на пленарной сессии совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог". "Во многих странах ввели уголовную ответственность (для дропперов - ред.). Но это, наверное, не решение. Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников", - сказал Чиханчин. Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года. "Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, дети. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязывают карточку родителей, и по существу становятся дропперами. Это очень печально", - заявил глава Росфинмониторинга. Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по его словам, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

