Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем - 22.04.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем
Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем - 22.04.2026, ПРАЙМ
Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем
Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий... | 22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T11:39+0300
2026-04-22T11:39+0300
технологии
общество
юрий чиханчин
росфинмониторинг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на пленарной сессии совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог". "Во многих странах ввели уголовную ответственность (для дропперов - ред.). Но это, наверное, не решение. Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников", - сказал Чиханчин. Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года. "Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, дети. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязывают карточку родителей, и по существу становятся дропперами. Это очень печально", - заявил глава Росфинмониторинга. Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по его словам, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.
технологии, общество , юрий чиханчин, росфинмониторинг
Технологии, Общество , Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг
11:39 22.04.2026
 
Росфинмониторинг призвал бороться с организаторами дропперских схем

Чиханчин: надо выстраивать борьбу с организаторами дропперских схем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Уголовная ответственность для дропперов - это не решение проблемы, надо выстраивать борьбу с организаторами этих схем, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на пленарной сессии совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог".
"Во многих странах ввели уголовную ответственность (для дропперов - ред.). Но это, наверное, не решение. Мы должны с вами пересмотреть наш подход, работать не по дропам, а по дроповодам и заказчикам. Они определяют, они играют душами наших детей, несовершеннолетних, а иногда и взрослых людей, которые более законопослушны, но подвержены психологической атаке мошенников", - сказал Чиханчин.
Дропперы — это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. Уголовная ответственность для дропперов действует в России с июля 2025 года.
"Самое печальное, что в сеть дропов попадает очень много молодежи, дети. Мы фиксируем случаи, когда школьники, имея карточку, привязывают карточку родителей, и по существу становятся дропперами. Это очень печально", - заявил глава Росфинмониторинга.
Кроме того, люди, попавшие в такую схему хотя бы один раз, по его словам, нередко потом вовлекаются в более серьезные преступления.
 
ТехнологииОбществоЮрий ЧиханчинРосфинмониторинг
 
 
