Экономист рассказал о полезных финансовых привычках - 22.04.2026, ПРАЙМ
Экономист рассказал о полезных финансовых привычках
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал о полезных финансовых привычках, одна из которых - формулировать свои цели на год или полгода. "Во-первых, сформулируйте свои финансовые цели на год, на полгода. Например: накопить миллион рублей за год, сократить траты на кофе с собой на 30%, отключить две подписки, которые вы менее всего используете", - сказал Щербаченко в беседе с "Лентой.ру". Экономист порекомендовал откладывать деньги сразу после получения зарплаты или любого иного дохода, для этого необходимо заранее определить, какую часть средств получится отправлять в копилку безболезненно. Эту сумму можно рассчитать, сложив все доходы и вычтя обязательные платежи. "Это снизит риск траты всех денег до зарплаты. Попробуйте начать откладывать 5%, потом 10%, потом 15% от зарплаты и так далее. Главное - постоянство и регулярность. Постепенно сформируется полезная привычка и накопится финансовая подушка безопасности", - добавил он. Щербаченко призвал планировать крупные траты заранее, чтобы распределить нагрузку на бюджет, для этого стоит составить список предстоящих покупок и график для всех финансовых целей. Он также посоветовал анализировать расходф каждую неделю или месяц и раз в квартал или каждые полгода, что позволит вовремя заметить рост трат в категориях и скорректировать бюджет. По его словам, необходимо выделить 15 минут в конце недели и проанализировать все траты, выбрать одну-две категории, которые можно уменьшить. "Рекомендуется накопить минимально на 3-6 месяцев вперед из расчета всех обязательных трат. К подушке финансовой безопасности необходим свободный доступ - идеально подходит накопительный счет или депозит с возможностью снимать и пополнять средства", - добавил экономист. Чтобы снижать количество импульсивных покупок, Щербаченко рекомендовал выжидать сутки перед оплатой корзины, также можно установить лимит на траты без обдумывания, например, 1 или 5 тысяч рублей. Использование кешбэка и бонусов тоже поможет в экономии, отметил он.
05:34 22.04.2026
 
Экономист рассказал о полезных финансовых привычках

Экономист Щербаченко рассказал о полезных финансовых привычках

