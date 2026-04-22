Эксперт назвал ключевые тренды на рынке розничного кредитования - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/ekspert-869348036.html
Эксперт назвал ключевые тренды на рынке розничного кредитования
2026-04-22T02:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348036.jpg?1776815317
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес
02:48 22.04.2026
 
Эксперт назвал ключевые тренды на рынке розничного кредитования

Эксперт Сеньковский: в России в 2026 году оживут потребительское и автокредитование

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ключевыми трендами на рынке розничного кредитования в России в 2026 году станут восстановление потребительского кредитования, оживление автокредитования, а также развитие лизинга для физических лиц, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский.
"Вижу несколько ключевых трендов на рынке розничного кредитования в 2026 году. Во-первых, это восстановление потребительского кредитования. Сегмент традиционно маржинальный для банков, и по мере снижения ставки здесь будет реализовываться накопленный спрос", - сказал он.
Во-вторых, эксперт прогнозирует тренд на автокредиты, причем как в новых автомобилях, так и в сегменте с пробегом. "Рынок уже начинает оживать, и мы видим, что на него выходят новые игроки, в том числе финтех-компании и экосистемные банки", - уточняет Сеньковский.
"Третий тренд - это развитие лизинга для физических лиц как альтернативы автокредиту. Эта модель давно работает на западных рынках, и сейчас она постепенно начинает набирать популярность в России за счет большей гибкости. Это решение может быть интересно тем клиентам, которым банки отказали в одобрении кредита, причем не из-за проблемной кредитной истории, а из-за внутренних нормативов, связанных с макропруденциальными лимитами", - считает эксперт.
Также он отмечает, что доля таких клиентов может составить около 10% от общего объема клиентов, обращающихся за автокредитами.
"В настоящее время выдач по автолизингу очень мало, я думаю, что это не более 1% от общего объема автомобилей. В целом, этот сегмент рынка является достаточно перспективным, потому что пока он не сильно зарегулирован. Знаю, что многие микрофинансовые компании активно изучают эту тему и не исключают запуск нового продукта до конца года", - говорит Сеньковский.
"Добавлю, что усиливается тренд на автоматизацию обработки данных для персонализации предложений и работы с риском - банки, МФО, лизинговые и страховые компании все активнее используют данные и аналитику, чтобы точнее попадать в потребности клиента и повышать эффективность продаж", - заключил он.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала