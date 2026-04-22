https://1prime.ru/20260422/ekspert-869348036.html

Эксперт назвал ключевые тренды на рынке розничного кредитования

2026-04-22T02:48+0300

финансы

банки

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869348036.jpg?1776815317

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Ключевыми трендами на рынке розничного кредитования в России в 2026 году станут восстановление потребительского кредитования, оживление автокредитования, а также развитие лизинга для физических лиц, заявил РИА Новости генеральный директор компании "Баланс-Платформа" Евгений Сеньковский. "Вижу несколько ключевых трендов на рынке розничного кредитования в 2026 году. Во-первых, это восстановление потребительского кредитования. Сегмент традиционно маржинальный для банков, и по мере снижения ставки здесь будет реализовываться накопленный спрос", - сказал он. Во-вторых, эксперт прогнозирует тренд на автокредиты, причем как в новых автомобилях, так и в сегменте с пробегом. "Рынок уже начинает оживать, и мы видим, что на него выходят новые игроки, в том числе финтех-компании и экосистемные банки", - уточняет Сеньковский. "Третий тренд - это развитие лизинга для физических лиц как альтернативы автокредиту. Эта модель давно работает на западных рынках, и сейчас она постепенно начинает набирать популярность в России за счет большей гибкости. Это решение может быть интересно тем клиентам, которым банки отказали в одобрении кредита, причем не из-за проблемной кредитной истории, а из-за внутренних нормативов, связанных с макропруденциальными лимитами", - считает эксперт. Также он отмечает, что доля таких клиентов может составить около 10% от общего объема клиентов, обращающихся за автокредитами. "В настоящее время выдач по автолизингу очень мало, я думаю, что это не более 1% от общего объема автомобилей. В целом, этот сегмент рынка является достаточно перспективным, потому что пока он не сильно зарегулирован. Знаю, что многие микрофинансовые компании активно изучают эту тему и не исключают запуск нового продукта до конца года", - говорит Сеньковский. "Добавлю, что усиливается тренд на автоматизацию обработки данных для персонализации предложений и работы с риском - банки, МФО, лизинговые и страховые компании все активнее используют данные и аналитику, чтобы точнее попадать в потребности клиента и повышать эффективность продаж", - заключил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

