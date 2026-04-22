Эксперт рассказала о штрафах за несвоевременную подачу декларации - 22.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказала о штрафах за несвоевременную подачу декларации
Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации в России может достигать 30% от суммы налога и сопровождаться пенями за каждый день задержки
2026-04-22T03:40+0300
2026-04-22T03:55+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Штраф за несвоевременную подачу налоговой декларации в России может достигать 30% от суммы налога и сопровождаться пенями за каждый день задержки, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Медякова. Налогоплательщикам России необходимо подать декларации по форме 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, чтобы отчитаться о доходах, полученных за 2025 год, с которых не был удержан налог. "За нарушение сроков предусмотрены штрафы. За несдачу декларации - 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1000 рублей. Если налог не уплачен или занижен, дополнительно начисляется штраф в размере 20% от суммы недоимки", - сказала Медякова, добавив, что за каждый день просрочки начисляются пени, исходя из ключевой ставки Банка России. Эксперт уточнила, что обычным гражданам, получившим разовый доход, например, от продажи жилья, авто или подарка не от близких родственников, блокировка счетов не грозит. Однако это не отменяет обязанности отчитаться и заплатить. По словам Медяковой, такая мера воздействия, как правило, применяется к индивидуальным предпринимателям и юрлицам, если они вовремя не сдали налоговую отчетность. "Даже без декларации налоговая может установить факт получения дохода - например, при продаже имущества или получении дорогого подарка - и провести так называемую бездекларационную проверку на основе имеющихся данных", - заключила эксперт.
РИА Новости: за несвоевременную подачу декларации грозит штраф до 30% от суммы налога

