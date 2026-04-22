Эксперт оценил перспективы развития Северного морского пути
2026-04-22T04:01+0300
МУРМАНСК, 22 апр – ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке, ситуация вокруг Ормузского пролива может стать катализатором развития Северного морского пути, который предоставляет более безопасный вариант вывоза и доставки, в том числе углеводородов, к рынкам сбыта, отметил в разговоре с РИА Новости доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев.
"Из-за ситуации на Ближнем Востоке спрос на углеводороды существенно вырос. Российские углеводороды, например, 90% российского газа во многом добываются в Арктике. И сегодня Северный морской путь превращается не только в трассу для вывоза российских углеводородов, но и в магистраль для доставки сырья к рынкам сбыта, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанский регион, который и до ближневосточного конфликта активно рос", - сказал Фадеев.
По его мнению, ценность Северного морского пути возрастает на фоне ближневосточного конфликта, который может стать катализатором развития северных морских трасс. При этом ситуация в Ормузском проливе сама по себе не несет угрозы для России, однако если Иран начнет атаки на Баб-Эль-Мандебский пролив, который вместе с Суэцким каналом является частью единого стратегического морского коридора, соединяющего Средиземное море с Индийским океаном, то это, по мнению Фадеева, будет означать коллапс мировой торговли.
"Потому что сегодня 25-30% всего мирового товарооборота проходит через Суэцкий канал. И на этом фоне Севморпуть совсем по-другому "заиграет", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что ценность СМП в текущей ситуации заключается в том, что эта артерия, в отличие от маршрута вокруг Африки, лишена большинства угроз, является более коротким маршрутом, здесь нет вероятности нападения пиратов, стоимость страховки ниже, а Россия со своей стороны может обеспечить безопасность прохода по этой магистрали.
Эксперт Фадеев: конфликт на Ближнем Востоке может стать катализатором развития Севморпути
