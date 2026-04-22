Эксперт объяснил рост спроса на автомобильные перевозки

В России на внутреннем рынке наблюдается рост спроса на автомобильные перевозки, что связано с перераспределением грузопотока, а увеличение авиадоставки... | 22.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. В России на внутреннем рынке наблюдается рост спроса на автомобильные перевозки, что связано с перераспределением грузопотока, а увеличение авиадоставки обусловлено больше сезонностью, рассказал РИА Новости директор по логистике СДЭК Станислав Никитин. "На внутреннем рынке автомобильных грузоперевозок в первом квартале 2026 года заметного снижения не наблюдается. Напротив, спрос на перевозки ощутимо вырос по сравнению с началом прошлого года. Рост спроса на автотранспорт обусловлен перераспределением грузопотоков, а не общим увеличением объема перевозимых товаров", - сказал Никитин. Он пояснил, что ключевой причиной роста автомобильных грузоперевозок в России является переход грузов с железной дороги на трассу. Бизнес сегодня делает выбор в пользу предсказуемых сроков доставки, даже если это означает отказ от экономии на тарифе. Таким образом, рынок автотранспорта скорее выигрывает от изменения логистических предпочтений клиентов, чем от реального роста экономики. "По итогам первого квартала рост доли авиадоставки внутри России действительно наблюдается, однако он ограниченный и носит сезонно-операционный характер", - подчеркнул Никитин. Он добавил, что рост доли авиадоставки не является устойчивым трендом, а скорее отражает специфику первого квартала: снижение общей базы перевозок и перераспределение срочных отправлений в более быстрые каналы. При этом, по словам гендиректора федеральной транспортно-логистической компании "Байт Транзит" Алексея Шпикельмана, в первом квартале наблюдается снижение грузоперевозок на международных направлениях и в целом наблюдается изменение структуры транспортировки между различными видами транспорта. Основной причиной такого тренда, сказал он, является снижение потребительского спроса. "На текущий момент доля авиаперевозок не растет - напротив, наблюдается снижение объемов. Это связано с тем, что на фоне снижения спроса компании стремятся оптимизировать затраты. Авиадоставка традиционно является самым дорогим каналом, поэтому бизнес ищет альтернативы. В частности, происходит частичный переход на ускоренные автомобильные перевозки и на более экономичные логистические схемы в международных направлениях", - заключил Шпикельман.

