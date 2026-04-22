Компании ЕС хотят сотрудничать с Россией по СМП, считает эксперт - 22.04.2026, ПРАЙМ
Компании ЕС хотят сотрудничать с Россией по СМП, считает эксперт
Частные компании стран-членов ЕС и Арктического совета готовы к сотрудничеству с Россией в рамках Северного морского пути (СМП), но они сталкиваются с...
12:26 22.04.2026
 
Воронков: компании ЕС хотят сотрудничать с РФ по СМП, но не могут из-за давления

Северный морской путь России. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Частные компании стран-членов ЕС и Арктического совета готовы к сотрудничеству с Россией в рамках Северного морского пути (СМП), но они сталкиваются с политическими трудностями и государственным давлением, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости специалист по проблематике арктического региона, доктор исторических наук Лев Воронков.
"Проход (по Северному морскому пути - ред.) осуществляют не государства, а частные компании, и частные компании в состоянии или пользоваться этим путем, или не пользоваться. Многие из этих компаний уже опробовали, например, датская компания Mearsk, ...и особых препятствий для этого не существует... Поэтому вопрос не в государствах, а вопрос в данном случае в компаниях, но государственная политика оказывает на это влияние", - сказал Воронков.
По его словам, страны-члены Арктического совета имеют экономический интерес в сотрудничестве с Россией в рамках региона, в том числе и по Северному морскому пути, но сейчас существуют политические сложности, и рассчитывать на скорое возобновление кооперации в рамках совета пока не приходится.
"Пока совсем эти связи (в рамках Арктического совета - ред.) не разрываются, но есть те, кто особенно не заинтересован в том, чтобы Россия получила максимальную выгоду от своего арктического положения, они пытаются нагнетать военную истерию для того, чтобы создать напряженность в регионе", - подчеркнул он.
Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил СМИ, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами по Северному морскому пути, в том числе и с западными арктическими государствами, если они проявят интерес.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
 
