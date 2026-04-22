https://1prime.ru/20260422/es-869358239.html

Компании ЕС хотят сотрудничать с Россией по СМП, считает эксперт

Частные компании стран-членов ЕС и Арктического совета готовы к сотрудничеству с Россией в рамках Северного морского пути (СМП), но они сталкиваются с... | 22.04.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75132/58/751325879_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_016a8bdea01924b0423fa90044db5804.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Частные компании стран-членов ЕС и Арктического совета готовы к сотрудничеству с Россией в рамках Северного морского пути (СМП), но они сталкиваются с политическими трудностями и государственным давлением, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости специалист по проблематике арктического региона, доктор исторических наук Лев Воронков. "Проход (по Северному морскому пути - ред.) осуществляют не государства, а частные компании, и частные компании в состоянии или пользоваться этим путем, или не пользоваться. Многие из этих компаний уже опробовали, например, датская компания Mearsk, ...и особых препятствий для этого не существует... Поэтому вопрос не в государствах, а вопрос в данном случае в компаниях, но государственная политика оказывает на это влияние", - сказал Воронков. По его словам, страны-члены Арктического совета имеют экономический интерес в сотрудничестве с Россией в рамках региона, в том числе и по Северному морскому пути, но сейчас существуют политические сложности, и рассчитывать на скорое возобновление кооперации в рамках совета пока не приходится. "Пока совсем эти связи (в рамках Арктического совета - ред.) не разрываются, но есть те, кто особенно не заинтересован в том, чтобы Россия получила максимальную выгоду от своего арктического положения, они пытаются нагнетать военную истерию для того, чтобы создать напряженность в регионе", - подчеркнул он. Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил СМИ, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами по Северному морскому пути, в том числе и с западными арктическими государствами, если они проявят интерес. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

