https://1prime.ru/20260422/es-869358730.html
ЕС переплатил 24 миллиарда евро на энергетику из-за роста цен
22.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-22T13:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_0:166:2599:1627_1920x0_80_0_0_76b5eb1466cfae0121d028411e0a9263.jpg
БРЮССЕЛЬ, 22 апр - ПРАЙМ. Странам Евросоюза пришлось переплатить 24 миллиарда евро на энергетику из-за роста цен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, заявил на пресс-конференции еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Итак, с начала конфликта на Ближнем Востоке наш счёт за импорт ископаемого топлива увеличился более чем на 24 миллиарда евро. Это составляет более 500 миллионов евро в день", - сказал он. Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77994/05/779940554_121:0:2458:1753_1920x0_80_0_0_9bdfaad905e942821a5ee8ee842fad91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Йоргенсен: ЕС переплатил 24 млрд евро на энергетику из-за конфликта на Ближнем ВОстоке