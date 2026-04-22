На Западе пришли в ярость из-за хода ЕС против России

2026-04-22T23:08+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Принятие очередного пакета антироссийских санкций, а также новый кредит для Киева не повлияют на положение на Украине, отметил финский политик, представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети Х. "Одобрение 20-го пакета санкций против России, а также кредит в размере 90 миллиардов евро ничего не решат для Украины. В момент, когда война в Иране дестабилизирует рынки, продолжение провальной стратегии против Москвы не пойдет на пользу Европе. Нам нужно снова покупать российскую энергию, найти дипломатическое решение, но вместо этого мы ведем новую войну против России", — написал он. По его мнению, энергетический кризис и резкий рост цен могут спровоцировать восстание в Европе и масштабные протесты. "Евросамоубийство продолжается на всех уровнях", — заключил политик. Сегодня агентство Reuters сообщило, что послы Евросоюза согласовали кредит в размере 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России. Решение о совместном займе страны ЕС приняли в декабре, чтобы удовлетворить финансовые нужды Киева на 2026 и 2027 годы, по 45 миллиардов евро на каждый год. Еврокомиссия намеревалась начать финансирование уже в апреле, однако Венгрия заблокировала инициативу в ответ на решение украинских властей приостановить транзит российской нефти через "Дружбу". Накануне Владимир Зеленский заявил, что Киев завершил восстановительные работы на трубопроводе и готов возобновить поставки. Как сообщил ПРАЙМ осведомленный европейский источник, ЕС планирует окончательно утвердить санкции против Москвы завтра, а решение по кредиту принять до конца недели. Ожидается, что львиная доля средств (около 60 миллиардов евро) будет направлена на военное финансирование, остальная часть — на поддержку украинского бюджета, который в этом году сформирован с рекордным дефицитом: расходы составляют 4,97 триллиона гривен, а доходы в лучшем случае достигают 2,9 триллиона. Дефицит составляет 18,4 процента ВВП, или два триллиона гривен. Государственный долг увеличился с 49 процентов ВВП в 2021 году до 109, его обслуживание — вторая по величине статья расходов после военных затрат.

