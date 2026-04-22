Евродепутат заявил, что ЕС роет себе могилу из-за конфликта на Украине

Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, разрушая свою экономику ради поддержки Киева любой ценой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T01:18+0300

БРЮССЕЛЬ, 22 апр – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Евросоюз роет себе могилу из-за конфликта на Украине, разрушая свою экономику ради поддержки Киева любой ценой, заявил РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани. "Что сегодня единственное настоящее дело Европейского союза - это продолжать эту войну до конца, и любой ценой. Значит, мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику наших стран. Я говорю – им (элитам ЕС – ред.) всё равно. Я думаю, что ЕС сейчас копает себе могилу", - сказал он. По мнению Мариани, когда в ЕС узнают стоимость конфликта на Украине, который, как он считает, закончится провалом для Европейского союза, "это станет своего рода началом конца ЕС". Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.

мировая экономика, украина, европа, киев, тьерри мариани, сергей лавров, владимир зеленский, ес