Евросоюз вдвое увеличил закупки российских удобрений

Евросоюз вдвое увеличил закупки российских удобрений - 22.04.2026, ПРАЙМ

Евросоюз вдвое увеличил закупки российских удобрений

Евросоюз за февраль вдвое увеличил закупки российских удобрений после того, как их поставки резко просели в январе, подсчитало РИА Новости, изучив данные... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T01:18+0300

2026-04-22T01:18+0300

2026-04-22T01:18+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Евросоюз за февраль вдвое увеличил закупки российских удобрений после того, как их поставки резко просели в январе, подсчитало РИА Новости, изучив данные Евростата. В январе импорт ЕС удобрений из РФ рухнул более чем в десять раз, до минимальных за все время 44,1 тысячи тонн и минимальных с 2000 года 14,2 миллиона евро. За февраль физические объемы поставок выросли в 2 раза - до 90 тысяч тонн. Однако они оказались в 5,6 раза меньше, чем в феврале годом ранее. Стоимость импорта выросла в месячном выражении в 2,1 раза, а в годовом - снизилась в 5,9 раза, до 30,4 миллиона евро. Крупнейшими покупателями российских удобрений среди стран объединения стали Польша (32 тысячи тонн), Словения (почти 25 тысяч тонн), Литва (11,1 тысячи), Франция (почти 11 тысяч), Бельгия (7,7 тысячи) и Болгария (2,1 тысячи). Также подкормки приобретали Латвия, Италия, Германия и Чехия. ЕС вводит ограничительные меры на поставки удобрений из РФ. Так, в июле 2025 года организация ввела в дополнение к действующей пошлине на импорт российских удобрений в размере 6,5% специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных удобрений. Затем эти ставки планируют поднимать и к 2028 году достичь заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. Страны Евросоюза при этом в целом не относятся к крупными покупателям для России.

рф

польша

словения

рф, польша, словения, ес, евростат