Госдолг двух стран ЕС превысил отметку в три триллиона евро
2026-04-22T14:07+0300
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Госдолг Франции и Италии по итогам прошлого года превысил отметку в 3 триллиона евро - таким образом задолженность уже у двух стран Евросоюза перешагнула этот рубеж, выяснило РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Если к концу 2024 года Франция была единственной из ЕС страной, у которой госдолг превышал 3 триллиона евро, то по итогам четвертого квартала 2025 года к ней присоединилась и Италия. Госдолг Франции вырос за год на 154,4 миллиарда евро - до 3,5 триллиона, а Италии - на 128,8 миллиарда евро, до 3,1 триллиона. Помимо этого, приближается к такой отметке и сумма задолженности Германии: в 2025 году она выросла на 144,4 миллиарда евро, до 2,8 триллиона. В целом госдолг Евросоюза по итогам минувшего года вырос на 852,7 миллиарда евро - до 15,4 триллиона. Из 27 Европейского союза стран только в четырёх удалось сократить сумму государственной задолженности: Дании (-4,5%), Ирландии (-2,6%), Греции (-0,6%) и на Кипре (-7,9%).
