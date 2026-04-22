HeadHunter запускает программу поддержки малого и среднего бизнеса

Сервис поиска работы HeadHunter ("Хэдхантер") внедряет специальные условия размещения вакансий в малых населенных пунктах и пакеты доступа к базе резюме,...

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Сервис поиска работы HeadHunter ("Хэдхантер") внедряет специальные условия размещения вакансий в малых населенных пунктах и пакеты доступа к базе резюме, которые разработаны под потребности малого и среднего бизнеса, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "Сервис внедряет специальные условия размещения вакансий в малых населенных пунктах и пакеты доступа к базе резюме, разработанные под потребности малого и среднего бизнеса. Инициатива стала результатом взаимодействия ФАС России и компании", - говорится в сообщении. Отмечается, что специальные условия размещения вакансий позволят внедрить доступный формат работы с базой кандидатов и снизить затраты работодателей более чем на 50% по сравнению со стандартными тарифами. Условия будут зависеть от региона и доступны при создании вакансии, добавили в службе. Также мера поспособствует поддержке занятости в населённых пунктах с численностью до 50 тысяч человек, повышению доступности инструментов поиска персонала для малого и среднего бизнеса, а также расширению возможностей соискателей по поиску работы по месту проживания, отметили в ФАС. HeadHunter является доминирующим цифровым сервисом поиска работы в РФ, по данным ФАС, он занимает 57% этого рынка в стране.

