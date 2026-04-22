Вклады на шесть месяцев стали лидерами по снижению ставок в банках

Вклады на шесть месяцев стали лидерами по снижению ставок в банках - 22.04.2026, ПРАЙМ

Вклады на шесть месяцев стали лидерами по снижению ставок в банках

Вклады сроком на шесть месяцев стали лидерами по снижению ставок в крупнейших банках страны за период с последнего заседания Центробанка, то есть примерно за... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T15:20+0300

2026-04-22T15:20+0300

2026-04-22T15:20+0300

МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Вклады сроком на шесть месяцев стали лидерами по снижению ставок в крупнейших банках страны за период с последнего заседания Центробанка, то есть примерно за месяц, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "По данным индекса вкладов, рассчитываемого "Финуслугами" по 20 крупнейшим банкам по объему депозитов физлиц, наибольшее сокращение доходности было зафиксировано по полугодовым вкладам. Средняя ставка по ним с момента последнего заседания Банка России... состоявшегося 20 марта, снизилась на 0,53 п.п., до 13,14% годовых", - говорится в сообщении. Отмечается, что с момента того заседания и, соответственно, снижения ключевой ставки до 15% изменение тарифов по вкладам произошло во всех рассматриваемых банках, при этом 17 из них все ставки снизили, а остальные изменили их разнонаправленно. Так, в частности, за этот период выросли лишь средние ставки долгосрочных вкладов - на три года (на 0,21 п.п.) и на полтора (на 0,03 п.п.), депозиты другой срочности показали снижение. С начала апреля ставки по вкладам снизилиcь в пяти банках, еще в двух динамика была разнонаправленной (эти банки повысили ставки по трехмесячным депозитам, но понизили - на другие сроки). В итоге средние ставки по вкладам на сроки от трёх месяцев до трёх лет за неполный апрель снизились на величины от 0,02 до 0,10 п.п., заключают "Финуслуги".

банки, финансы, банк россия, россия