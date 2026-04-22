https://1prime.ru/20260422/finyandiya-869352621.html

"Как же мы глупы": в Финляндии пожалели о совершенной ошибке

Финляндия допустила стратегический просчет, избрав сотрудничество с Соединёнными Штатами, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен,... | 22.04.2026, ПРАЙМ

нато

владимир путин

reuters

финляндия

общество

мировая экономика

иран

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Финляндия допустила стратегический просчет, избрав сотрудничество с Соединёнными Штатами, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, выразивший своё мнение в социальной сети X."Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!" — написал он.Это заявление было сделано на фоне приостановки поставок американских вооружений Финляндии из-за дефицита в армии США в условиях войны с Ираном.На прошлой неделе агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Белый дом предупредил европейские государства о вероятных задержках в поставках вооружений, исходя из необходимости первоочередного обеспечения военных нужд в ходе конфликта с Ираном. Ожидается, что задержки в поставках могут затронуть некоторые европейские страны, включая балтийские и скандинавские страны.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин высказывал мнение, что этот шаг не был оправдан с точки зрения обеспечения национальных интересов Финляндии.

https://1prime.ru/20260422/zapad-869352490.html

https://1prime.ru/20260405/ukraina-868934118.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

