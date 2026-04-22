"Как же мы глупы": в Финляндии пожалели о совершенной ошибке
2026-04-22T07:28+0300
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Финляндия допустила стратегический просчет, избрав сотрудничество с Соединёнными Штатами, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, выразивший своё мнение в социальной сети X."Мы просто чертовски глупы, решив присоединиться к лузеру во второй раз подряд. Честно говоря, в 1941 году у нас действительно не было выбора, но теперь, когда не было необходимости делать его... Как же мы глупы!" — написал он.Это заявление было сделано на фоне приостановки поставок американских вооружений Финляндии из-за дефицита в армии США в условиях войны с Ираном.На прошлой неделе агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что Белый дом предупредил европейские государства о вероятных задержках в поставках вооружений, исходя из необходимости первоочередного обеспечения военных нужд в ходе конфликта с Ираном. Ожидается, что задержки в поставках могут затронуть некоторые европейские страны, включая балтийские и скандинавские страны.Финляндия вступила в НАТО 4 апреля 2023 года. Президент России Владимир Путин высказывал мнение, что этот шаг не был оправдан с точки зрения обеспечения национальных интересов Финляндии.
НАТО, Владимир Путин, Reuters, ФИНЛЯНДИЯ, Общество , Мировая экономика, ИРАН, США
Профессор Малинен: Финляндия серьезно просчиталась, выбрав союзничество с США