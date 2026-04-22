Fitch ухудшил прогнозы по росту ВВП США, Турции и Китая
Fitch ухудшил прогнозы по росту ВВП США, Турции и Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке
Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Fitch Ratings ухудшило прогнозы по росту ВВП США, Турции и Китая на фоне конфликта на Ближнем Востоке, следует из пресс-релиза рейтингового агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
"Война между США и Ираном привела к дополнительным кредитным рискам для некоторых эмитентов из развивающихся рынков. Ключевые каналы передачи рисков на развивающиеся рынки за пределами региона Персидского залива включают в себя... замедление роста ВВП. Влияние конфликта будет зависеть от его развития и характера любого урегулирования, но он уже затрагивает непосредственно уязвимых эмитентов", - говорится в сообщении.
Как следует из графика, представленного Fitch Ratings, в неблагоприятном сценарии агентство ожидает замедления роста ВВП США на 1,2%, Турции - на 1,1%, а Китая - на 0,4% по сравнению с мартовским прогнозом. Таким образом, рост ВВП США замедлится до 1% с ожидаемых в марте 2,2%, ВВП Китая - до 3,1% с 4,3%.
Агентство отмечает, что при осуществлении неблагоприятного прогноза о затяжном конфликте нефтеперерабатывающие заводы Азиатско-Тихоокеанского региона окажутся под давлением, как и компании из сектора химической продукции в странах Персидского залива, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона из-за повышения цен на сырье и дальнейших сбоев в цепочках поставок.
Fitch Ratings добавляет, что в авиаотрасли пострадают больше всего авиакомпании в развивающихся странах, так как они используют аэродромы в странах Ближнего Востока, авиасообщение которых непосредственно пострадало из-за конфликта в регионе.