https://1prime.ru/20260422/franziya-869368469.html

Более 80% французов выступили за снижение налогов и сборов на топливо

2026-04-22T17:53+0300

ПАРИЖ, 22 апр - ПРАЙМ. Свыше 80% граждан Франции выступили за снижение налогов и иных сборов на топливо, чтобы снизить цену на него на заправках, свидетельствуют результаты исследования компании CSA для радиостанции Europe 1, телеканала CNews и газеты Journal du Dimanche. Телеканал BFMTV сообщал 17 апреля что цены на дизельное топливо во Франции выросли на 36%, или на 60 евроцентов за литр, в период между февралем и первой половиной апреля как реакция на конфликт на Ближнем Востоке. Europe 1 передавала в понедельник, что часть французских водителей из-за высоких цен на топливо больше не может заправлять полный бак своим автомобилям, предпочитая частичную заправку. Согласно результатам исследования, на вопрос "Вы одобряете или не одобряете снижения налогов и прочих сборов на топливо в целях снижения цены на него на заправках?" положительный ответ дали 82% опрошенных, а негативный - лишь 18% респондентов. По данным телеканала CNews, в настоящий момент средняя цена за литр дизельного топлива во Франции составляет 2,15 евро, а за бензин АИ-95 - 2,01 евро. Снижение налогов и сборов на топливо в целях понижения цены на автозаправочных станциях (АЗС) поддерживают 86% участников опроса женского пола и 77% опрошенных мужчин. Кроме того, такую меру поддержали все возрастные группы респондентов с разным уровнем поддержки: самый низкий процент одобрения был зафиксирован у пожилых (старше 65 лет) участников исследования (78%), а самый высокий - у молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (88%). Значительные различия в восприятии такой возможной меры наблюдаются в зависимости от политических предпочтений респондентов. Самую большую поддержку возможному снижению налогов на топливо высказали опрошенные сторонники правых партий "Национальное объединение" и "Реконкиста" (92%), а также участники исследования, сочувствующие левым политическим силам (80%). Доля сторонников такой меры среди респондентов, поддерживающих другие партии, существенно ниже: 66% у опрошенных сторонников всех остальных правых партий и только 58% у респондентов, поддерживающих центристские политические силы, включая партию "Возрождение" президента Эммануэля Макрона. Исследование проводилось онлайн 21-22 апреля среди 1010 совершеннолетних граждан Франции по репрезентативной выборке. Данные о погрешности не приводятся. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

