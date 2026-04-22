За чей счет Европа подготовилась к нынешнему газовому кризису

Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейском союзе остаётся на минимальном уровне за последние три года и продолжает снижаться. По состоянию на... | 22.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-22T05:05+0300

МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейском союзе остаётся на минимальном уровне за последние три года и продолжает снижаться. По состоянию на конец марта 2026 года объём газа во всех ПХГ составлял 26,7 миллиарда кубометров, что соответствует примерно 28,9 процента от общего объёма. Для сравнения: уровень заполненности на ту же дату в 2025 году равнялся 33,8 процента, а в 2024 году — 59,2 процента. Однако если вспомнить начало газового кризиса 2022 года, мы увидим, что тогда показатель был даже ниже нынешнего — 25,7 процента на 22 марта 2022 года.Чтобы понять, насколько текущая ситуация для Европы критична по сравнению с предыдущим газовым кризисом, необходимо рассмотреть две переменные — объём газа, импортируемого из государств Ближнего Востока, и объём газа, импортируемого из России. Согласно данным Eurostat, суммарный импорт катарского сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС в 2025 году составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует 11,1 процента совокупной потребности в СПГ. Поставки СПГ из России за тот же период составили 8,1 миллиона тонн (12,4 процента совокупной потребности).Даже если учесть, что поставки российского СПГ могут полностью прекратиться раньше обозначенного в 19-м пакете санкций срока (1 января 2027 года), безвозвратные потери газа для ЕС составят не более 7 процентов от суммарного импорта (СПГ и трубопроводный газ). Для сравнения: в 2022 году поставки трубопроводного российского газа, которые на тот момент обеспечивали около 40 процентов газового импорта ЕС, сократились на 76,6 миллиарда кубометров, то есть на 55 процентов по сравнению с 2021 годом.Таким образом, при условии отсутствия дальнейших ударов по СПГ-инфраструктуре на Ближнем Востоке, а также восстановления судоходства в Ормузском проливе в перспективе двух-трёх месяцев, нынешний газовый кризис пройдёт для ЕС гораздо спокойнее, чем кризис 2022 года. В период активных закупок СПГ для пополнения ПХГ перед зимним периодом, ближе к середине 2026 года, возможен рост цен из-за конкуренции со странами Восточной Азии. Однако в базовом сценарии спотовые цены на СПГ вряд ли превысят 30–35 долларов за миллион британских тепловых единиц, что опять же гораздо ниже цен, наблюдавшихся во втором и третьем кварталах 2022 года.Основными экспортёрами СПГ для ЕС являются США и страны Африки, поставившие в 2025 году в Европу 34,5 миллиона тонн и 12 миллионов тонн соответственно. В течение 2026 года ожидается расширение СПГ-заводов Corpus Christi и Plaquemines, а также ввод в эксплуатацию двух технологических линий СПГ-завода Golden Pass в США, что поможет снизить напряжённость на рынке СПГ за счёт добавления мощностей, эквивалентных 26,6 миллиона тонн в год. Потребности азиатских импортёров частично обеспечат новые мощности в Австралии и Мексике (плюс 8,2 миллиона тонн в год).Автор: Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" Рексофт Консалтинг

Сергей Ермилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865320358_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_e29a03632d3e25b984a897b933d99662.jpg

мнения аналитиков, сша, ближний восток, европа, ес, газ