За чей счет Европа подготовилась к нынешнему газовому кризису - 22.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260422/gaz-869330225.html
За чей счет Европа подготовилась к нынешнему газовому кризису
Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейском союзе остаётся на минимальном уровне за последние три года и продолжает снижаться. По состоянию на... | 22.04.2026, ПРАЙМ
мнения аналитиков
сша
ближний восток
европа
ес
газ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869330225.jpg?1776823501
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Сергей Ермилов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865320358_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_e29a03632d3e25b984a897b933d99662.jpg
Сергей Ермилов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/08/865320358_427:0:2133:1706_100x100_80_0_0_e29a03632d3e25b984a897b933d99662.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
05:05 22.04.2026
 
За чей счет Европа подготовилась к нынешнему газовому кризису

Ермилов: Европа подготовилась к нынешнему газовому кризису лучше, чем в 2022-м

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Сергей Ермилов, менеджер практики Стратегия Рексофт Консалтинг
Менеджер практики "Стратегия" Рексофт Консалтинг
Все материалы
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европейском союзе остаётся на минимальном уровне за последние три года и продолжает снижаться. По состоянию на конец марта 2026 года объём газа во всех ПХГ составлял 26,7 миллиарда кубометров, что соответствует примерно 28,9 процента от общего объёма. Для сравнения: уровень заполненности на ту же дату в 2025 году равнялся 33,8 процента, а в 2024 году — 59,2 процента. Однако если вспомнить начало газового кризиса 2022 года, мы увидим, что тогда показатель был даже ниже нынешнего — 25,7 процента на 22 марта 2022 года.
Чтобы понять, насколько текущая ситуация для Европы критична по сравнению с предыдущим газовым кризисом, необходимо рассмотреть две переменные — объём газа, импортируемого из государств Ближнего Востока, и объём газа, импортируемого из России. Согласно данным Eurostat, суммарный импорт катарского сжиженного природного газа (СПГ) странами ЕС в 2025 году составил 7,2 миллиона тонн, что соответствует 11,1 процента совокупной потребности в СПГ. Поставки СПГ из России за тот же период составили 8,1 миллиона тонн (12,4 процента совокупной потребности).
Даже если учесть, что поставки российского СПГ могут полностью прекратиться раньше обозначенного в 19-м пакете санкций срока (1 января 2027 года), безвозвратные потери газа для ЕС составят не более 7 процентов от суммарного импорта (СПГ и трубопроводный газ). Для сравнения: в 2022 году поставки трубопроводного российского газа, которые на тот момент обеспечивали около 40 процентов газового импорта ЕС, сократились на 76,6 миллиарда кубометров, то есть на 55 процентов по сравнению с 2021 годом.
Таким образом, при условии отсутствия дальнейших ударов по СПГ-инфраструктуре на Ближнем Востоке, а также восстановления судоходства в Ормузском проливе в перспективе двух-трёх месяцев, нынешний газовый кризис пройдёт для ЕС гораздо спокойнее, чем кризис 2022 года. В период активных закупок СПГ для пополнения ПХГ перед зимним периодом, ближе к середине 2026 года, возможен рост цен из-за конкуренции со странами Восточной Азии. Однако в базовом сценарии спотовые цены на СПГ вряд ли превысят 30–35 долларов за миллион британских тепловых единиц, что опять же гораздо ниже цен, наблюдавшихся во втором и третьем кварталах 2022 года.
Основными экспортёрами СПГ для ЕС являются США и страны Африки, поставившие в 2025 году в Европу 34,5 миллиона тонн и 12 миллионов тонн соответственно. В течение 2026 года ожидается расширение СПГ-заводов Corpus Christi и Plaquemines, а также ввод в эксплуатацию двух технологических линий СПГ-завода Golden Pass в США, что поможет снизить напряжённость на рынке СПГ за счёт добавления мощностей, эквивалентных 26,6 миллиона тонн в год. Потребности азиатских импортёров частично обеспечат новые мощности в Австралии и Мексике (плюс 8,2 миллиона тонн в год).
Автор: Сергей Ермилов, менеджер практики "Стратегия" Рексофт Консалтинг

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала