Конфликт на Ближнем Востоке может снизить спрос на газ, заявили в ФСЭГ
2026-04-22T16:45+0300
экономика
газ
европа
сша
иран
дональд трамп
фсэг
МОСКВА, 22 апр - ПРАЙМ. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к структурному снижению спроса на газ в мире, заявил генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Филипп Мшелбила. "Если бы конфликт закончился сегодня, мир восстановился бы через полгода-год. Но если это продлится шесть месяцев, те изменения, которые мы наблюдаем, могут стать структурными", - приводит агентство Рейтер слова Мшелбилы. По данным агентства, страны, зависящие от поставок энергоносителей из Персидского залива, уже реагируют на перебои, переходя на уголь и ускоряя развитие возобновляемых источников энергии. При этом, как отметил Мшелбила, такие меры пока носят краткосрочный характер. Генсек ФСЭГ также подчеркнул, что 2026 год должен был стать переломным для рынка газа - ожидался переход от дефицита к профициту предложения. "Очевидно, что этот конфликт повлиял на ситуацию, и пока неясно, идет ли речь лишь о задержке и может ли избыток предложения наступить вообще", - добавил он. При этом Мшелбила считает, что африканские страны упускают возможность занять освободившуюся нишу на рынке газа. Хотя в регионе есть избыточные мощности как по производству СПГ, так и по поставкам трубопроводного газа, большинство из них загружены неполностью. "Если посмотреть на экспортные газопроводы в Европу из Алжира или Ливии, ни один из них не работает на полную мощность. В таких ситуациях обычно появляется возможность занять рынок, но мы ее упускаем, поскольку у нас нет достаточного объема добычи, чтобы загрузить инфраструктуру", - отметил Мшелбила. Он добавил, что в результате североамериканские производители наращивают присутствие на рынках Европы и Азии. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Американский лидер Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
16:45 22.04.2026
 
Конфликт на Ближнем Востоке может снизить спрос на газ, заявили в ФСЭГ

Мшелбила: конфликт на Ближнем Востоке может привести к структурному снижению спроса на газ

© РИА Новости . Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция. Архивное фото
Компрессорная станция. Архивное фото
© РИА Новости . Артем Кулекин
